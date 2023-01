Motorola oficjalnie zapowiada ThinkPhone

Król powraca w formie smartfona.

Dużo ThinkPada w nadchodzącym ThinkPhone

A teraz czas na specyfikację Lenovo ThinkPhone

Linia Lenovo ThinkPad zawiera prawdopodobnie jedne z najbardziej kultowych laptopów, jakie kiedykolwiek zadebiutowały. Ta rodzina produktowa zorientowana jest na biznes, a jej kultowy design i najwyższa wydajność konsekwentnie sprawiają, że jest wybierana przez wielu poważnych biznesmenów.Motorola spróbuje powtórzyć sukces ThinkPada przez pryzmat technologii mobilnej. Firma oficjalnie opublikowała zapowiedź ThinkPhone, smartfona czerpiącego inspirację z linii laptopów Lenovo ThinkPad, za pośrednictwem posta na Twitterze z hashtagiem „CES2023”.Grafika udostępniona przez Motorolę oficjalnie daje nam ogląd na projekt nadchodzącego ThinkPhone'a. Po pierwsze, ma tradycyjny kształt z kwadratowymi krawędziami i zaokrąglonymi rogami. Oczekuje się, że telefon będzie miał wykończenie imitujące włókno węglowe, pasujące do świetnej serii laptopów Lenovo ThinkPad, a do tego jeszcze logo ThinkPhone na tylnym panelu.CES odbędzie się między 5 a 8 stycznia i prawdopodobnie posłuży jako miejsce oficjalnej prezentacji ThinkPhone. Warto zaznaczyć, że data premiery nie została jeszcze ustalona. Dlatego nadal nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się, że ThinkPhone trafi na sklepowe półki.Urządzenia z rodziny Lenovo ThinkPad są wyposażone w charakterystyczny czerwony środkowy przycisk TrackPoint, który umieszczony jest na klawiaturze. To on pozwala nawet nieobeznanym w technologi rozpoznać serię wytrzymałych i stricte biznesowych laptopów od Lenovo.Dlatego też mając na uwadze, że ThinkPhone będzie powiązany z tą rodziną, także otrzyma wyraźny czerwony przycisk, który zostanie umieszczony na lewym boku w górnej części. Plotki sugerują, że to przycisk programowalny, do którego można będzie przypisać kilka akcji.Zapowiedź opublikowana przez Motorolę sugeruje, że ThinkPhone może zostać wykonany z włókna węglowego lub materiału go imitującego. A to dlatego, że podobieństwo do laptopa ThinkPad X1 jest bardzo, ale to bardzo duże. Po prostu widać, że są to urządzenia należące do tej samej rodziny.Ci, którzy zastanawiają się, dlaczego akurat Motorola wprowadza na rynek smartfon inspirowany urządzeniami Lenovo ThinkPad, wyjaśnienie jest banalnie proste. Po prostu gigant technologiczny Lenovo wykupił Motorolę od Google w 2014 roku. Od tego czasu Motorola jest spółką zależną Lenovo i służy jako główny dział smartfonów. Dlatego tez nie ma w tym nic nadzwyczajnego.Jeśli wierzyć poprzednim informacjom krążącym po internecie za działanie Motorola ThinkPhone odpowiadać ma Snapdragon 8+ Gen 1. Zapewne otrzyma on wsparcie ze strony do 12 GB pamięci RAM i do 256 GB na dane i aplikacje. Raczej będzie to LPDDR5 i UFS 3.1.ThinkPhone po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Google Android 13. Zapewne będzie on niemal czysty, z wyjątkiem bardzo dobrze znanych i cenionych dodatków od Motoroli, a także kilku nowości zarezerwowanych dla nowej serii.Energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie obsługiwał szybkie fałdowanie przewodowe o mocy 68 W. Do tego jeszcze dzięki obecności cewki indukcyjnej, możliwe będzie naładowanie go bezprzewodowego, choć na te moment nie wiadomo, z jaką mocą.Dodatkowe plotki dotyczące specyfikacji z ostatniego przecieku sugerują, że smartfon Motorola ThinkPhone otrzyma 6.6-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Ekran oczywiście będzie posiadał otwór na Kempkę do Selfie, a pod nim umieszczony zostanie czytnik linii papilarnych.Na tylnym panelu ThinkPhone umieszczona zostanie wysepka dedykowana trzem obiektywom i diodzie doświetlającej LED. Jeśli informacje się potwierdzą, to wykorzystany zostanie zestaw bardzo dobrze znany użytkownikom Motorola edge 30 fusion.Tym samym będzie składał się z głównego aparatu 50 MP, ultraszerokokątnego obiektywu 13 MP i czujnika płytkiej głębi ostrości 2 MP. Pomijając ten ostatni, będzie to naprawdę dobry zestaw, który sprawdzi się w wielu warunkach.Źródło: Motorola / fot. tyt. Motorola