Infinix wprowadza do Polski tanie smartfony z serii HOT 20

Chińska markanie zwalnia tempa i rozbudowuje portfolio swoich smartfonów oferując konsumentom coraz większy wybór. Do oferty dołączyły właśnie smartfony z serii HOT 20:oraz, które kierowane są do osób celujących w dobrze wyposażone, ale budżetowe urządzenia.Smartfonjest dostępny w wersji z pamięcią 4/128 GB z opcją rozszerzenia pamięci RAM do 7 GB a, HOT 20 NFC w wersji z pamięcią 6/128 GB z możliwością poszerzenia pamięci RAM o dodatkowe 5 GB. Dzięki karcie micro SD można zwiększyć pamięć telefonu nawet do 1 TB.HOT 20 5G dysponuje 6,6-calowym wyświetlaczem i tylnym aparatem 50 Mpx z podwójną lampą błyskową, a za jego działanie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 810.