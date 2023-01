Premiera Smarock S10 i S10 Pro. Odkurzacz, którym zwalczysz roztocza

Z okazji debiutu kupisz je w promocji.

Na rynku debiutują dwa nowe odkurzacze chińskiej marki. Mowa o odkurzaczach, które opracowano specjalnie z myślą o usuwaniu roztoczy z takich mebli jak łóżka i kanapy. Przekonaj się, co takiego te urządzenia oferują i skorzystaj ze specjalnej promocji przygotowanej na ich premierę.Smarock S10 i Smarock S10 Pro to jak wspomniałam odkurzacze przeznaczone do usuwania kurzu i roztoczy – z materacy, pościeli, kanap i foteli. Obydwa urządzenia charakteryzują się silnikiem o mocyi siłą ssania na poziomie, a także posiadają wlot ssący o szerokości aż

Smarock S10



Smarock S10 Pro



Kolor:



Biały



Szary



Napięcie znamionowe:



220 V – 240 V



220 V – 240 V



Moc znamionowa:



500 W



500 W



Silnik:



Podwójny



Podwójny



Moc ssąca:



13 kPa



13 kPa



Pojemność zbiornika na kurz:



0,5 l



0,5 l



Długość kabla zasilającego:



5 m



5 m



Temperatura gorącego nawiewu:



55 °C



55 °C



Głośność pracy:



≤ 76 dB



≤ 76 dB



Czujnik roztoczy kurzu:



Nie



Tak



Usuwanie roztoczy i bakterii:



≥ 99,9%



≥ 99,9%



Funkcje:



Klepanie, Sterylizacja, Ultradźwięki, Suszenie



Klepanie, Sterylizacja, Ultradźwięki, Suszenie



Masa:



2,05 kg



2,05 kg



Wymiary:



325 x 273 x 190 mm



325 x 273 x 190 mm



Zawartość zestawu:



1x odkurzacz do roztoczy, 1x szczotka czyszcząca, 2x gąbka filtrująca, 2x gąbka wlotu powietrza, 1x podręcznik użytkownika 1x odkurzacz do roztoczy, 1x szczotka czyszcząca, 2x gąbka filtrująca, 2x gąbka wlotu powietrza, 1x podręcznik użytkownika

Smarock S10 i S10 Pro – kody rabatowe na premierę

Odkurzacz Smarock S10 Pro. | Źródło: SmarockOmawiane odkurzacze wykorzystują do usuwania i sterylizacji roztoczy lampęwyzwalającą fale o długości 253,6 nm,, klepanie metalową szczotką obrotową wyposażoną w gumowe paski, a także gorący, wielokierunkowy nawiew o temperaturze. Nawiew ten można wykorzystywać dodatkowo do suszenia materacy. Co istotne, aby chronić użytkownika lampa UV automatycznie wyłącza się, gdy odkurzacz zostaje uniesiony.Smarock S10 i Smarock S10 Pro posiadają– z oddzielnymi komorami do filtracji i zbierania kurzu. Konstrukcja ta ma zapobiegać zapychaniu się filtra i ułatwiać skuteczne oddzielanie roztoczy i kurzu od powietrza.Odkurzacz Smarock S10. | Źródło: SmarockOdkurzacze Smarock S10 i Smarock S10 Pro są do siebie bardzo podobne. Smarock S10 dostępny jest w kolorze białym z czerwonymi elementami ozdobnymi, a Smarock S10 Pro w kolorze szarym z miedzianymi elementami ozdobnymi. Smarock S10 Pro dodatkowo posiada specjalny czujnik, który oblicza ilość roztoczy kurzu w otoczeniu i informuje o tym z pomocą procentowego wskaźnika na wyświetlaczu. Poza tym kiedy materac jest czysty, lampka statusu czyszczenia świeci się na czerwono. Smarock S10 zawiera jedynie diody mówiące o aktywności poszczególnych funkcji urządzenia.Specyfikację odkurzaczy Smarock S10 i Smarock S10 Pro umieściłam poniżej:Odkurzacze Smarock S10 i Smarock S10 Pro są już dostępne w sprzedaży między innymi w oficjalnym sklepie producenta. Smarock S10 został wyceniony na 99 euro (około 461 złotych), a Smarock S10 Pro na 119,99 euro (około 560 złotych). Teraz urządzenia można kupić jednak w promocyjnej cenie, po skorzystaniu ze specjalnych kodów rabatowych.Kod rabatowypozwoli Ci obniżyć w sklepie Smarock cenę odkurzacza Smarock S10 o 14 euro (około 65 złotych). Z pomocą koduobniżysz zaś cenę odkurzacza Smarock S10 Pro , i to aż o 20 euro (około 93 złote).