Cena wymiany baterii w iPhone ostro w górę. Serwis Apple w Polsce drożeje

Lepiej pospiesz się z wymianą.

Mniej więcej półtora roku temu Aleksander złościł się na rosnące ceny naprawy sprzętów Apple w Polsce. Tym razem to ja chciałem zwrócić uwagę na zwiększone w 2023 roku opłaty za usługi serwisowe producenta z Cupertino. Naprawa i serwis iPhone’a od 1 marca staną się znacznie droższe. Jeśli zastanawiacie się czy wymienić baterię w iPhone w autoryzowanym punkcie, lepiej pospieszcie się z podjęciem decyzji.Na odwiedzających stronę wsparcia technicznego Apple czeka po nowym roku niemiła niespodzianka. Wprawne oko w mig dostrzeże napisany nieco mniejszą, szarą czcionką komunikat u dołu strony, dotyczący podwyżek cen usług serwisowych. Dowiadujemy się z niego, że opłata za pogwarancyjny serwis baterii wzrośnie w przypadku wszystkich smartfonów starszych od iPhone 14. Opłata za wymianę baterii iPhone 14 już teraz jest wysoka.

"Obecna opłata za pogwarancyjny serwis baterii będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku. Z dniem 1 marca 2023 roku opłata za pogwarancyjny serwis baterii zostanie zwiększona o 130 zł dla wszystkich modeli iPhone’a starszych niż iPhone 14"

Co z cenami pozostałych usług serwisowych Apple?

Źródło: iFixIt- głosi oświadczenie.Koszt wymiany baterii w iPhone 14 wynosi dokładnie 589 złotych. W przypadku iPhone 13 cena wymiany baterii wynosi obecnie 329 złotych. Analogiczny wydatek muszą ponieść posiadacze starszych smartfonów iPhone, w których niedomaga już bateria. Od 1 marca cena wymiany baterii dla iPhone 13, iPhone 12 i poprzednich generacji telefonów Apple wzrośnie do 459 złotych.Na tę chwilę Apple nie podaje, czy wzrosną również inne ceny popularnych usług serwisowych, takich jak na przykład wymiana ekranu w iPhone lub wymiana tylnej szybki w iPhone. Wydaje się to jednak nieuniknione - w razie zmiany cen, z pewnością o nich doniesiemy.Wcześniej Apple podniosło ceny swoich usług w Polsce , ale też wywindowało w górę ceny smartfonów poprzedniej generacji oraz wielu akcesoriów, w tym absurdalnie drogiej ściereczki do ekranu Źródło: Apple , mat. własny