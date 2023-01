Tania elektronika wraca do Biedronki. Na liście same przeboje sprzedaży

Garść fajnych produktów.

Skąd pobrać nową aplikację Biedronki?

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaBardzo fajna oferta dotyczy samochodowych uchwytów na smartfony. Są dostępne w wielu różnych wariantach. W cenie 24,99 złotych znajdziecie uchwyty grawitacyjny do kratki GX-G, na szybę GX-S i na szybę GX-T. Nieco taniej, bo za 17,99 złotych nabyć da się uchwyty magnetyczny GX-M, na szybę GX-F i do kratki GX-K.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaWarto rzucić okiem na akcesoria do samochodu. Organizer do bagażnika z warstwą izolacyjną kosztuje tylko 24,99 złotych - tyle samo co elastyczna lina holownicza oraz siatka do bagażnika 80x80 cm. Za 29,99 złotych kupić można zestaw żarówek i bezpieczników w organizerze w opcjach z żarówkami H4 lub H7.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaNie sposób nie zwrócić uwagi na prostownik 4A w cenie 69,90 złotych z inteligentnym 9-stopniowym układem ładowania oraz kosztujący 279 złotych prostownik samochodowy z funkcją wspomagania rozruchu awaryjnego. Ma wbudowany tester akumulatora i mikroprocesor wspierający inteligentne ładowanie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaMoim zdaniem nowa gazetka Biedronki skrywa jeszcze kilka innych ciekawych produktów i powinniście rzucić na nią okiem. Są tam choćby inteligentna waga łazienkowa, tani blender ręczny, rozgałęziacze, przedłużacze i garść innych przydatnych gadżetów do domu i dla majsterkowiczów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaWarto pamiętać o tym, że w Biedronce pojawiły się właśnie także produkty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Aplikację Moja Biedronka pobierzesz bezpośrednio ze sklepów z aplikacjami na swoim urządzeniu mobilnym lub korzystając z poniższych odnośników.Źródło: mat. własny via Biedronka