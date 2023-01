Xiaomi 13 Ultra ma wynieść zoom optyczny na wyższy poziom

Fotograficzny król zbliżania?

Aparat Xiaomi 13 Ultra

Reszta specyfikacji też konkretna

Pomimo tego, że w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku zadebiutowała już seria Xiaomi 13, to jednak jest ona jeszcze niekompletna. A to dlatego, że obok standardowego modelu Xiaomi 13 i ulepszonego wariantu Xiaomi 13 Pro brakuje jeszcze najlepszego. Mowa oczywiście o Xiaomi 13 Ultra. Będzie jeszcze droższy model, ale jego cena może NYC usprawiedliwiona imponującymi możliwościami fotograficznymi.Jedna z wyróżniających cech aparatu z Xiaomi 12S Ultra została przeniesiona do Xiaomi 13 Pro. W szczególności jednocalowy czujnik Sony IMX989. Bez dwóch zdań to jeden z najlepszych sensorów na rynku i korzysta z niego już kilka chińskich firm. Jednak to nie jedyny obszar, który w dalszy ciągu trzeba ulepszać w smartfonach. Jest jeszcze kwestia zbliżenia optycznego.Dlatego też w internecie można przeczytać, że nadchodzący Xiaomi 13 Ultra wyniesie zoom optyczny na wyższy poziom i to nie tylko w odniesieniu do smartfonów Xiaomi, ale całego rynku smartfonów.Xiaomi 13 Ultra będzie wyróżniał się swoimi możliwościami fotograficznymi i jego atutem będzie możliwość powiększenia, która może rzucić wyzwanie podwójnemu układowi optycznemu obecnemu w Galaxy S22 Ultra w tylnym aparacie. Wzmocnione obrazy wytwarzane przez ten moduł zoomu optycznego mogą mieć najwyższą jakość i wyrazistość.Od dwóch lat nikt nie był w stanie rzucić Samsungowi wyzwania w zakresie zbliżeń optycznych. Co sprawiło, że Samsung stał się leniwy i używa tego samego sprzętu od trzech pokoleń. I choć ze swoimi teleobiektywami Samsung jest na razie królem zoomu, to jednak jego lenistwo może wkrótce wyjść bokiem.Aby Xiaomi 13 Ultra mógł stanąć do walki z konkurencją i wyjść z tego pojedynku zwycięsko, firma ma podobno zastosować zestaw czterech obiektywów 50 + 50 + 12 + 12 MP. Jak widać, żaden z nich nie będzie zapychaczem.Niewykluczone, że głównym czujnikiem będzie duży 1-calowy Sony IMX989, który ma o 77% większy obszar światłoczuły w porównaniu z bardzo dobrym czujnikiem Samsung GNV 1/1,3”. Zapewne obiektyw będzie skryty za wysokiej jakości soczewką szklaną o wysokiej liczbie Abbego (wyższa liczba oznacza mniejsze rozproszenie światła). Ponadto zostaną zastosowane rozwiązania opracowane przez Leica.Na froncie zagości natomiast kamera 32MP.Za jego działanie będzie odpowiadał Snapdragon 8 Gen 2, który ma pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.Jest wyposażony w najnowszy silnik Qualcomm AI Engine i ulepszony procesor Hexagon, który według firmy może oferować szybsze przetwarzanie języka naturalnego z tłumaczeniem na wiele języków i zaawansowanymi funkcjami aparatu AI. Istnieje obsługa akceleracji sprzętowej w czasie rzeczywistym śledzenie promienii zaoferuje wsparcie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych dla Unreal Engine 5 Metahumans Framework.To oczywiście nie koniec zalet najnowszego chipsetu marki Qualcomm, ale nie ma sensu ich tutaj teraz przytaczać - zapraszam do materiału poświęconego oficjalnej prezentacji , z którego dowiecie się wszystkiego.Układ zastosowany w Xiaomi 13 Ultra ma współpracować z 12 GB pamięci RAM i 256 GB l superszybkiej pamięci nowej generacji - UFS 4.0.Smartfon otrzyma także wyświetlacz marki Samsung typu E6 wykonany w technologii OLED. Obraz prezentowany będzie w rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, przy proporcjach wyświetlacza 20:9 i przekątnej wynoszącej 6.9 cala, a częstotliwość odświeżania ekranu wyniesie 120 Hz (technologia LTPO 4.0, a zatem pracuje w zakresie od 1Hz do 120Hz). Pod ekranem zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych.Specyfikacja ma obejmować również akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany za pośrednictwem portu USB typu C.Źródło: notebookcheck.net / fot. tyt. Xiaomi (model 12 Ultra)