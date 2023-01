Lenovo pokazało kompaktowy tablet Lenovo Tab M9

Specyfikacje Lenovo Tab M9

Warianty i ceny Lenovo Tab M9

Lenovo przygotowuje się do zaprezentowania wielu nowych urządzeń z systemem Android na targach Consumer Electronic Show 2023 w Las Vegas. Firma macierzysta Motoroli ogłosiła dzisiaj jeden z nich: tablet z Androidem Lenovo Tab M9, który wkrótce będzie dostępny w cenie 159 euro. Co ma do zaoferowania ten model?Lenovo oferuje szeroką gamę tabletów z systemem Android o rozmiarach od 7 cali do 8 cali, aż po Lenovo Tab P11 Pro. Teraz Lenovo wprowadza na rynek kolejny kompaktowy wariant z 9-calowym ekranem IPS, porównywalnym z Galaxy Tab A7 Lite firmy Samsung z 8.7-calowym wyświetlaczem.Lenovo Tab M9 został wyposażony w wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1340 x 800 pikseli. Nie jest tak ostry, jak w tabletach konkurencji (choćby iPad Mini 6. generacji), ale jest więcej niż wystarczający jak na swoją niską cenę. Naturalnie mając na uwadze przynależźność do niskiego segmentu, matryca odśwwieża się tylko w 60 klatkach na sekundę. Oferuje do 400 nitów jasności i 60% pokrycie przestrzeni kolorów NTSC.Lenovo Tab M9 oferuje tryb czytania, który symuluje kolory prawdziwych stron książki, pozwala użytkownikom złagodzić zmęczenie oczu, a nawet oferuje wybór różnych dźwięków otoczenia. Jeśli historia okaże się zbyt dobra, certyfikat TÜV Rheinland daje użytkownikom pewność, że ich oczy są chronione, aby mogli czytać przez całą noc.Tablet Lenovo jest bardzo wytrzymały dzięki aluminiowej obudowie. Pod względem technologii aparatu jest bardzo skromnie z przednim aparatem 2 MP (z funkcją Face Unlock) i głównym aparatem 8 MP. Niemniej jednak: tylna kamera umożliwia nagrywanie w rozdzielczości Full HD. Wbudowane głośniki stereo z technologią Dolby Atmos sprawiają, że słuchanie muzyki i oglądanie filmów stanie się przyjemnością.Za działanie w tablecie Lenovo Tab M9 odpowiedzialny jest układ SoC MediaTek helio G80 z układem graficznym ARM Mali-G52 MC2 w połączeniu z 3 GB lub 4 GB pamięci RAM i do 128 GB wewnętrznej pamięci zarezerwowanej na system i wszelakie dane użytkownika. Na wyposażeniu jest także gniazdo kart microSD, za pomocą którego można opcjonalnie rozszerzyć pamięć o maksymalnie dodatkowe 2 TB.Pojemność akumulatora wynosi w przypadku tego tabletu 5100 mAh i według Lenovo wystarcza na nawet 13 godzin odtwarzania wideo.Lenovo Tab M9 jest dostępny tylko jako urządzenie Wi-Fi lub z połączeniem komórkowym 4G. Niezależnie od tego oba warianty mają Bluetooth 5.1, port USB typu C i GPS. Tablet działa na systemie operacyjnym Android 12 i jest dostarczany z preinstalowanymi aplikacjami dla dzieci i dorosłych, takimi jak Google Kids Space i Netflix. Tablet waży zaledwie 344 gramów i ma zaledwie 7,99 mm grubości.Według Lenovo najnowszy tablet Tab M9 będzie dostępny w kolorach arktycznej szarości i mroźnego błękitu od lutego 2023 roku.Ceny podstawowego modelu z 3 GB RAM-u zaczynają się od 159 euro. Co ciekawe, oferowany jest również futerał folio z funkcją podpórki. Lenovo Tab M9 zostanie oficjalnie zaprezentowany na targach Consumer Electronic Show (CES) w dniach 5-8 stycznia 2023 roku wraz z Motorola ThinkPhone , a także wieloma innymi urządzeniami.Źródło: Lenovo / fot. tyt. Lenovo