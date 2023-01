Nowa dwuportowa szybka ładowarka OnePlus 100 W SuperVOOC zaprezentowana

Ta ładowarka naładuje OnePlus 11.

OnePlus 100 W SuperVOOC

Źródło: OnePlus

Co ma zaoferować OnePlus 11

Źródło: OnePlus

OnePlus przygotowuje się do premiery OnePlus 11 w Chinach. Firma potwierdziła, że ​​4 stycznia pokaże swój nowy flagowy smartfon na rodzimym rynku. Przed premierą OnePlus zaprezentował jeszcze nową szybką ładowarkę SuperVOOC.Nowa ładowarka OnePlus 100 W SuperVOOC ma dwa porty. Jest wyposażona w port USB typu C i port USB typu A. Sporym uaktualnieniem ładowarki to obsługa szybkiego ładowania do 100 W. Ładowarka SuperVOOC obsługuje również ładowanie PD do 65 W, co powinno być kompatybilne z większością telefonów komórkowych, laptopów i tabletów.Według doniesień nowa ładowarka OnePlus 100 W może naładować nadchodzący flagowy telefon OnePlus 11 w ciągu 25 minut. Nie wiadomo, czy nowa ładowarka będzie znajdowała się w pudełku. Do tej pory firma wprowadzała swoje urządzenia z dedykowaną szybką ładowarką SuperVOOC z portem USB typu A. OnePlus 10T , który jest obecnie najnowszym smartfonem klasy premium, jest dostarczany z szybką ładowarką o mocy 150 W w pudełku.Mówi się, że nadchodzący flagowy smartfon OnePlus, OnePlus 11, obsługuje szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy do 100 W po wyjęciu z pudełka. Firma nie potwierdziła tego samego, ale zgodnie z tym, co wyciekło przed prezentacją, wydaje się, że najnowszy flagowiec nie będzie obsługiwał ładowania SuperVOOC o mocy 150 W. Seria 11 nadal będzie ulepszona w stosunku do OnePlus 10 Pro , który był wyposażony w obsługę szybkiego ładowania 80 W.Według informacji krążących po internecie i przekazywanych przez media brażowe, nadchodzący flagowiec OnePlus będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6.7”. Niestety nie będzie to najnowszy AMOLED typu E5 od Samsunga, a jedynie poprzednia generacja ​​E4 z rozdzielczością 2K i obsługą dynamicznej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Będzie to zakrzywiony wyświetlacz z wycięciem w lewym górnym rogu.Telefon będzie wyposażony w potrójny aparat z tyłu. Zgodnie z plotkami, konfiguracja aparatu Hasselblada będzie zawierała 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX890, ultraszerokokątny obiektyw 48 MP i teleobiektyw 32 MP. Będzie także 16-megapikselowy czujnik aparatu frontowego.Pod maską telefon będzie czerpał energię z Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Potwierdzono, że telefon zostanie uruchomiony z opcjami pamięci 12 GB + 256 GB i 16 GB + 512 GB. Będzie wyposażony oczywiście w najnowsze standardy LPDDR5X RAM i pamięć UFS 4.0. Energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować zasilaczem o mocy do 100 W. OnePlus 11 ma podobno ważyć około 205 gramówSmartfon po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 13 z najnowszym interfejsem graficznym ColorOS 13.Mówi się również, że telefon ma stopień odporności na wodę i kurz IP54. Wreszcie, OnePlus 11 zostanie wprowadzone na rynek w Chinach i na innych rynkach w kolorach czarnym i zielonym.Podobno międzynarodowa premiera smartfona OnePlus 1 ma nastąpić dopiero w przyszłym miesiącu, a dokładniej 7 lutego, kiedy to taki do sprzedaży w Indiach. Zapewne w podobnym okresie pojawi się także w Polsce.Źródło: OnePlus / fot. tyt. OnePlus