Zadebiutował tani smartfon Redmi 12C. Co oferuje?

Do zadań podstawowych wystarczający.

Niskobudżetowy charakter to nic złego

Źródło: Redmi

Specyfikacja podstawowa, ale wystarczy

Źródło: Redmi

Źródło: Redmi

Cena i dostępność

Redmi postanowiło zakończyć 2022 rok wprowadzeniem na rynek nowego smartfona z niskiego segmentu. W Chinach pojawił się bowiemRedmi 12C. To szczególny dzień dla marki, gdyż od tego dnia w Państwie Środka dostępna jest flagowa seria Redmi K60 Najgorszy smartfon marki został zaprezentowany jako następca Redmi 10C, który Redmi pokazało w marcu 2022 roki. Najnowszy telefon Redmi z serii C ma nieco inny design w porównaniu do swojego poprzednika, aczkolwiek w dalszym ciągu jest modelem o dość przeciętnej specyfikacji i z wycięciem w kształcie kropli wody na kamerę dedykowaną Selfie. Do tego jeszcze jego cena jest w dalszym ciągu bardzo atrakcyjne.Redmi 12C został wykonany w całości tworzywa sztucznego, dlatego też jego korpus korpus z poliwęglanu. Smartfon posiada również plastikową ramkę. Xiaomi wypuściło Redmi 12C w czterech wersjach kolorystycznych (Shadow Black, Sea Blue, Mint Green i Lavender) i w trzech wariantach pamięci. Jest zatem w czym wybierać i z pewnością zainteresowani znają coś dla siebie.Na tylnym panelu smartfona umieszczono moduł w kształcie kwadratu, w którym mieści się moduł aparatu w kształcie pigułki i czytnik linii papilarnych. Dioda doświetlająca LED znajduje się wewnątrz modułu kamery.Pod względem technicznym Redmi 12C jest smartfonem z niskiego segmentu, aczkolwiek to nie powinno dziwić, wszak należy do takowej serii. Jego podzespoły wydają się jednak w zupełności wystarczające do podstawowego użytkowania.Redmi 12C został bowiem wyposażony w układ SoC MediaTek helio G85 i jest wytwarzany w 12 nm. Układ ten współpracuje z maksymalnie 6GB pamięci RAM LPDDR4x i do 128GB pamięci na dane.MediaTek helio G85 składa się z ośmiordzeniowego procesora (2x ARMCortex-A75 o taktowaniu 2,0 GHz + 6x ARM Cortex-A55 1.8GHz), jak również układu graficznego ARM Mali-G52 MC2 o taktowaniu 1000 MHz. Jest także wsparcie dla LTE.Istnieje wsparcie dla rozszerzenia pamięci do 512 GB za pośrednictwem karty microSD. Urządzenie posiada hybrydowe gniazdo SIM oraz gniazdo słuchawkowe 3.5 mm. W ostatnim przypadku należy się pochwała, bo jednak coraz więcej producentów decyduje się na jego usunięcie.Na tylnym panelu smartfona Redmi 12C umieszczono główny czujnik aparatu o rozdzielczości 50MP. Do tego jest jeszcze czujnik do pomiaru płytkiej głębi ostrości. Z kolei za selfie odpowiedzialny jest czujnik przedniego aparatu 5MP.Słabą stroną wyposażenia Redmi 12c jest wyświetlacz, gdyż oferuje rozdzielczość HD+ co przy przekątnej 6,71 cala przekłada się na zbyt małe zagęszczenie pikseli na cal, aby można było mówić o ostrym obrazie. Do tego jeszcze obsługuje tylko standardowy odświeżanie na poziomie 60 Hz. Ekran ma proporcje 20,6:9 i 500 nitów szczytowej jasności. Ma dość wąskie ramki, z wyjątkiem grubego podbródka.Istnieje wsparcie dla rozszerzenia pamięci do 512 GB za pośrednictwem karty microSD. Urządzenie posiada hybrydowe gniazdo SIM oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.Jest również wyposażony w przesadzały port microUSB do ładowania akumulatora o pojemności 5000 mAh za pomocą zasilacza o mocy 10W. Urządzenie waży około 192 gramów i ma wymiary 168.76 x 76.41 x 8.7 mm.Redmi 12C został wprowadzony na rynek w Chinach w trzech wariantach pojemnościowych. Model podstawowy oferuje 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Jest wyceniony na 699 juanów (około 444 zł). Istnieje również opcja pamięci masowej 128 GB + 4 GB, która jest wyceniona na 799 juanów (około 507 zł). Opcja pamięci masowej najwyższego modelu ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jest on w cenie 899 juanów (około 570 złotych).Na chwilę obecną nie jest jeszcze wiadome, kiedy model ten trafi do sprzedaży międzynarodowej, a także, kiedy pojawi się na polskim rynku.Pewne jest jednak, że kiedy pojawi się w naszym kraju, jego cena będzie wyraźnie wyższa, niż na rodzimym rynku producenta. Wystarczy spojrzeć na wycenę Redmi 10c, który wchodząc do Polski, kosztował 799 złotych w wariancie podstawowym.Źródło: mysmartprice / fot. tyt. Redmi