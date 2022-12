Lenovo ThinkPhone w pełnej krasie. Idealne uzupełnienie ThinkPada

A może to Motorola ThinkPhone?

Źródło: @_snoopytech_ (Twitter)

Charakterystyczny znak serii na smartfonie

Źródło: @_snoopytech_ (Twitter)

Bardzo dobra specyfikacja

Źródło: @_snoopytech_ (Twitter)

Źródło: @_snoopytech_ (Twitter)

Kiedy zadebiutuje Lenovo ThinkPhone ?

Lenovo ThinkPhone to smartfon, o którym słyszeliśmy już niejednokrotnie, ale do tej pory jeszcze nie zadebiutował oficjalnie. Wydaje się jednak, że jego premiera jest już tuż za rogiem, zważywszy na fakt, że do internetu przedostały się grafiki prasowe owego urządzenia. Do tego jeszcze poznaliśmy jego specyfikację.Nowe grafiki opublikowane w sieci dają nam jasny obraz tego, co Lenovo planuje zapewnić swoim odbiorcom — przedsmak popularnej serii ThinkPad w formie smartfona. Po pierwsze, ma tradycyjny kształt z kwadratowymi krawędziami i zaokrąglonymi rogami. Oczekuje się, że telefon będzie miał wykończenie imitujące włókno węglowe, pasujące do świetnej serii laptopów Lenovo ThinkPad, a do tego jeszcze logo ThinkPhone na tylnym panelu. Natomiast jego specyfikacja techniczna, choć nie będzie imponująca, to jednak w zupełności wystarczająca, aby zaoferować bardzo komfortowe użytkowanie.Urządzenia z rodziny Lenovo ThinkPad są wyposażone w charakterystyczny czerwony środkowy przycisk o nazwie TrackPoint, który umieszczony jest na klawiaturze. To on pozwala nawet nieobeznanym w technologi rozpoznać serię wytrzymałych i stricte biznesowych laptopów od Lenovo.Dlatego też mając na uwadze, że ThinkPhone będzie powiązany z tą rodziną, także otrzyma wyraźny czerwony przycisk, który zostanie umieszczony na lewym boku w górnej części. wszystko wskazuje na to, że będzie to przycisk programowalny, do którego można będzie przypisać kilka akcji.Kolejną i zarazem dość znaczącą funkcjonalnością wyróżniającą Lenovo ThinkPhone na tle innych smartfonów w ofercie marki (Motoroli zależnej od Lenovo) będzie obejmować parowanie z systemem Windows na Lenovo ThinkPad w połączeniu z ThinkPhone, co pozwoli między innymi na udostępnianie plików, odbieranie wiadomości tekstowych, czy też obrazów. Ma to być synchronizacja obustronna, dzięki czemu praca stanie się jeszcze bardziej intuicyjna.Opublikowane grafiki ujawniają, że ThinkPhone może zostać wykonany z włókna węglowego lub materiału go imitującego. A to dlatego, że podobieństwo do laptopa ThinkPad X1jest bardzo, ale to bardzo duże. Po prostu widać, że są to urządzenia należące do tej samej rodziny.Podobno za działanie w smartfonie ma odpowiadać tegoroczny układ SoC zarezerwowany dla flagowców, a mianowicie Snapdragon 8+ Gen 1. Jest to bardzo wydajna jednostka, która została wykorzystana w wielu flagowych urządzeniach z drugiej połowy tego roku. Jednym z takich jest Motorola edge 30 ultra.Do tego jeszcze układ ten ma poprawiona efektywność energetyczna i wydajność, względem Snapdragona 8 Gen 1. A co chyba najważniejsze nie cierpi z powodu przegrzewania się, gdyż za jego wytwarzanie w 4nm odpowiada TSMC, a nie Samsung.Lenovo ThinkPhone po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Google Android 13. Zapewne będzie on niemal czysty, z wyjątkiem bardzo dobrze znanych i cenionych dodatków od Motoroli, a także kilku nowości zarezerwowanych dla nowej serii.Za energię odpowiadać ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie obsługiwał szybkie fałdowanie przewodowe o mocy 68 W. Do tego jeszcze dzięki obecności cewki indukcyjnej, możliwe będzie naładowanie go bezprzewodowego, choć na te moment nie wiadomo, z jaką mocą.Dodatkowe plotki dotyczące specyfikacji z ostatniego przecieku sugerują, że urządzenie będzie wyposażone w 6.6-calowy wyświetlacz typu OLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Tak wysokie odświeżanie jest znakiem rozpoznawczym najmocniejszych smartfonów Motoroli. Oby tylko nie było ta, jak w przypadku modelu razr 2022 , który najwyższą częstotliwość ma zarezerwowaną wyłącznie dla gier. Ekran oczywiście będzie posiadał otwór na Kempkę do Selfie, a pod nim umieszczony zostanie czytnik linii papilarnych.Na tylnym panelu Lenovo ThinkPhone umieszczona zostanie wysepka dedykowana trzem obiektywom i diodzie doświetlającej LED. Jeśli informacje się potwierdzą, to wykorzystany zostanie zestaw bardzo dobrze znany użytkownikom Motorola edge 30 fusion.Tym samym będzie składał się z głównego aparatu 50 MP, ultraszerokokątnego obiektywu 13 MP i czujnika płytkiej głębi ostrości 2 MP. Pomijając ten ostatni, będzie to naprawdę dobry zestaw, który sprawdzi się w wielu warunkach.Na chwilę obecną data premiery ThinkPhone nie została jeszcze ogłoszona przez firmę, ale materiały promocyjne, które wyciekły, wskazują, że nastąpi to wcześniej niż później, prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Niewykluczone nawet, że Lenovo pokaże ten smartfon jednocześnie z prezentacją jakiegoś nowego ThinkPada. Być może nawet podczas CES 2023, które odbywają się w dniach 5– 8 stycznia 2023 roku.Nie wiemy również, jaka będzie cena Lenovo ThinkPhone, ale mając na uwadze rozwiązania biznesowe, a także wykorzystane materiały do produkcji obudowy, tanio nie będzie. Będzie to jednak smartfon, po którego sięgną przede wszystkim ludzie biznesu i miłośnicy zacnych laptopów ThinkPad.Źródło / fot. tyt. @_snoopytech_ (Twitter)