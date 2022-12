OPPO Find X6 Pro nowym królem mobilnej fotografii? Niewykluczone

Zestaw potężnych aparatów na pokładzie.

Flagowa seria OPPO Find X cieszy się sporym zainteresowaniem ze względu na możliwości fotograficzne. Już specyfikacja aparatów modelu obecnej generacji robi ogromne wrażenie, ale to czego mamy się spodziewać, po nadchodzącym OPPO Find X6 Pro to jeszcze wyższy poziom.Nie jest tajemnicą, że OPPO Find X6 Pro ma zostać wyposażony w potężny system kamer. Cóż, te wszystkie czujniki zostały właśnie szczegółowo opisane w nowym przecieku, To nie pierwszy raz, kiedy o nich słyszymy, ale poprzednie przecieki nie zawierały tak wielu imponujących szczegółów.Digital Chat Station powiedział, że nadchodzący flagowiec marki OPPO zostanie wyposażony w trzy 50-megapikselowe aparaty, a główny będzie zawierał 1-calowy sensor od Sony.Tym samym OPPO Find X6 Pro otrzyma 50-megapikselowy aparat główny z czujnikiem IMX989 firmy Sony. To 1-calowy sensor aparatu zastosowany między innymi w Xiaomi 12S Ultra i Vivo X90 Pro+ . Do tego dochodzi oczywiście przysłona obiektywu f / 1.8, z obiektywem 7P i obsługą optycznej stabilizacji obrazu OIS. Ogniskowa w tym aparacie będzie odpowiadała ogniskowej 23 mm.Jeśli chodzi o ultraszerokokątny obiektyw, to w tym przypadku ma zostać wykorzystany 50-megapikselowy aparat z czujnikiem Sony IMX890. Ten sam czujnik jest używany w głównym aparacie OPPO Find N2 , ale z innym obiektywem. Ten 1/1.56-calowy czujnik zostanie umieszczony za obiektywem f/2.2. Można zatem liczyć na konkretnej jakości fotografie z szerokim polem widzenia bez zniekształceń na krawędziach.Trzecim i zarazem ostatnim obiektywem umieszczonym z tyłu będzie 50-megapikselowy Sony IMX766 lub IMX890. Tak czy inaczej, ten będzie teleobiektywem i zaoferuje 3-krotny zoom optyczny z ogniskową 64 mm. Co bardzo istotne, aparat będzie również wspierał OIS, a jego przysłona wynosi f/2.6.Według Digital Chat Station na froncie umieszczony zostanie 32-megapikselowy aparat do selfie. Ma to być również sensor firmy Sony, a dokładniej IMX709. Ten aparat do selfie nie jest żadną nowością, gdyz został już niegdyś wykorzystany w OPPO Reno 7, więc prawdopodobnie nie jest to zły wybór OPPO.Oczywiście do tego wszystkiego jeszcze dojdzie dostrojenie aparatów i rozwiązania oferowane przez cenioną markę Hasselblad. Ta firma dopieszczała także aparaty w OnePlus 10 Pry, czy też kilku innych smartfonach konkurencji.To w zasadzie wszystko, co miał do przekazania Digital Chat Station.Sercem tego smartfona będzie przepotężny Snapdragon 8 Gen 2, który ma pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.Jest wyposażony w najnowszy silnik Qualcomm AI Engine i ulepszony procesor Hexagon, który według firmy może oferować szybsze przetwarzanie języka naturalnego z tłumaczeniem na wiele języków i zaawansowanymi funkcjami aparatu AI. Istnieje obsługa akceleracji sprzętowej w czasie rzeczywistym śledzenie promienii zaoferuje wsparcie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych dla Unreal Engine 5 Metahumans Framework.Najpewniej będzie wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci. Oczywiście firma OPPO postawi na najnowsze standardy, a zatem UFS 4.0 i LPDDR5X, aby zaoferować wydajność na najwyższym poziomie.Niewykluczone, że firma postawi na superszybkie ładowanie o mocy 120W, a do tego zastosuje akumulator o pojemności 5000 mAh (jak w poprzedniku). Dzięki temu smartfon będzie można naładować do pełna w zaledwie 19 minut.Jest więcej, niż prawdopodobne, że OPPO Find X6 Pro zadebiutuje w pierwszym kwartale przyszłego roku. A to dlatego, że jego poprzedni, czyli OPPO Find X5 Pro miał swoją premierę w lutym tego roku.Źródło:/ fot. tyt. OPPO