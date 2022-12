Na premierę Xiaomi Pad 6 jeszcze poczekamy, ale warto

Debiut w drugim kwartale 2023 roku.

Źródło: Xiaomi ( Xiaomi Pad 5)

Premiera w drugim kwartale 2023 roku

Co najmniej dwa warianty w dniu premiery

Źródło: Xiaomi ( Xiaomi Pad 5)

Tylko jeden na rynek międzynarodowy

Od czasu debiutu serii Xiaomi Pad 5 w 2021 roku, a dokładniej w sierpniu tamtejszego roku minęło już trochę czasu. Dlatego też nie powinien dziwić fakt, że Xiaomi podobno pracuje nad kolejną generacją swoich flagowych tabletów Xiaomi Pad 6. I choć na ich temat nie wiemy jeszcze zbyt wiele, to jednak po internecie zaczęły krążyć płotki na ich temat.Początkowo sądzono, że seria Pad 6 pojawi się w Chinach w tym roku. Jednak rok dobiega końca i nic takiego nie miało miejsca, dlatego też zaczęto spekulować, że nadchodzący 2023 będzie przełomowy i przyniesie nam nowe tablety od Xiaomi. I coś jest na rzeczy, gdyż znany użytkownik z serwisu Weibo - Digital Chat Station ujawnił plany wydawnicze dla premiery serii Xiaomi Pad 6.Jak wynika z przekazanych informacji, najnowsza seria Xiaomi Pad 6 zostanie zaprezentowana na początku drugiego kwartału 2023 roku, a zatem najwcześniej w kwietniu. A to oznacza, że urządzenia te zadebiutują po 20 miesiącach od wprowadzenia pierwszego Xiaomi Pad 5 Do tego jeszcze Digital Chat Station ujawnił, że Redmi również pracuje nad nowym tabletem, ale nie podzielił się żadnymi szczegółami na ten temat. Zainteresowanym powstaje zatem czekać na kolejne gorące doniesienia.Mówi się, że w momencie premiery poznamy nie jeden, a dwa tablety marki. Będą to Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro o nazwach kodowych Pipa i Liuqin. Podobno standardowy wariant ma zostać wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 870, podczas gdy ten drugi prawdopodobnie będzie wykorzystywał zdecydowanie mocniejszy układ Snapdragon 8+ Gen 1.Te informacje jednoznacznie potwierdzają, że pierwszy z nich będzie tabletem klasy średniej, a drugi typowym flagowcem, który stanie do walki z najlepszymi na rynku.Bez względu na zastosowany układ obs tablety mają wyświetlacz o przekątnej od 11 do 12 cali z wąskimi ramkami. Konfiguracja z dwoma kamerami będzie dostępna w lewym górnym rogu tylnego panelu obu modeli. Wszystko wskazuje na to, że oba urządzenia mogą być wyposażone w dwa akumulatory, w celu zaoferowania efektywnego szybkiego ładowania. Na ten moment nie wiemy jeszcze, o jakiej mocy jest mowa, ale gwoli przypomnienia Xiaomi Pad 5 obsługuje ładowanie 33W.Poprzednie przecieki sugerują, że Xiaomi Pad 6 Pro zostanie wyposażony w wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED i będzie obsługiwał rozdzielczość 2880 x 1880 pikseli. Do tego jeszcze dochodzi częstotliwość odświeżania 120 Hz. Podobno ma być nawet wsparcie dla obsługi stylusa, a dedykowana klawiatura pozwoli w pełni wykorzystać potencjał dużego tabletu.Ponadto tablet ma mieć na wyposażeniu system dźwięku z czterema głośnikami i NFC w celu szybkiego parowania urządzeń. Być może dzięki temu, będzie można przerzucić ekran smartfona na tablet, aby podczas korzystania z Xiaomi Pad 6 Pro zarządzać także telefonem.Jak donoszą media branżowe Xiaomi Pad 6 Pro pozostanie wyłącznie na rynku chińskim, co z pewnością może nie spodobać się miłośnikom marki poszukującym tabletu o topowej specyfikacji.Na otarcie łez pozostanie Xiaomi Pad 6, który ma, co prawda w pierwszej kolejności pojawić się na rodzimym rynku producenta, ale w późniejszym czasie rozpocznie swoją wycieczkę po rynkach międzynarodowych ni tym samym zawita również do Polski.Źródło:/ fot. tyt. Własne (Xiaomi Pad 5)