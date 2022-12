Wesoły Samsung Galaxy A34 na grafikach i w benchmarku

Wiemy już niemal wszystko.

To będzie prawdziwa parada kolorów

Źródło: @OneLeaks / Giznext

Źródło: @OneLeaks / Giznext

Techniczne to bardzo fajny smartfon

Źródło: @OneLeaks / Giznext

Wydajność potwierdzona w testach

Dzięki najnowszemu przeciekowi wiemy już, w jakich kolorach powinien zadebiutować Samsung Galaxy A34. Wygląda na to, że w nadchodzącym roku Samsung stawia na bardzo modną kolorystykę i nieco odchodzi od tradycyjnych barw.Według TheTechOutlook, który jest źródłem wycieku, nadchodzący Samsung Galaxy A34 może być dostępny w następujących kolorach: limonkowym, srebrnym, fioletowym i grafitowym. Kolorystykę w ich ujawnionej formie możecie zobaczyć na grafikach w tym materiale.Warto zauważyć, że tył tego niskobudżetowego smartfona wygląda bardzo podobnie do ujawnionego tyłu serii Galaxy S23. Każdy obiektyw tylnej kamery ma własne wycięcie, co jest zauważalną zmianą w stosunku do modułu, który widzieliśmy w seriach Galaxy S21 i Galaxy S22 Jeśli wszystkie te projekty okażą się autentyczne, oznacza to, że Samsung może dążyć do jednego spójnego języka projektowania w liniach Galaxy S i Galaxy A. To znacznie ułatwiłoby sprawę konsumentom, a także pomogłoby umocnić tożsamość marki Samsung.Warto jednak pamiętać, że Galaxy A34 jest podobny również do swojego poprzednika Galaxy A33 5G; w rzeczywistości bardziej pasuje do Galaxy A32 5G. Charakteryzuje się bowiem płaskim korpusem z zaokrąglonymi narożnikami i brzegami w celu poprawienia komfortu użytkowania. Tylny panel nadchodzącego Galaxy A34 wydaje się mieć błyszczące wykończenie, a frontowy panel wita wyświetlaczem z wycięciem w kształcie kropli wody (Infinity-U firmy Samsung).Spodziewamy się, że seria Galaxy S23 zostanie uruchomiona na początku lutego. Możliwe, że wcześniej doczekamy się jednak premiery Galaxy A34, który pod względem technicznym także zapowiada się bardzo dobrze.Nadchodzący Samsung Galaxy A34 ma zostać wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6.5 cala osadzony w smukłej obudowie o grubości 8 mm. Mówi się, że urządzenie jest wyposażone w boczny czytnik linii papilarnych, który działa również jako przycisk zasilania. Poza tym w dolnej części urządzenia możemy spodziewać się portu USB typu C obok mikrofonu i gniazda słuchawkowego 3.5 mm.Wszystko wskazuje na to, że za wydajność w Samsungu Galaxy A34 odpowiadać będzie SoC MediaTek Dimensity 1080 5G, współpracujący między innymi z 6 GB pamięci RAM. Model podstawowy będzie miał do zaoferowania zapewne 4-gigabajtową pamięć RAM, a najlepszy może mieć nawet 8GB RAM. Potencjalni nabywcy otrzymają zatem całkiem sensowne warianty.MediaTek Dimensity 1080 ma sprawdzoną i przetestowaną konfigurację dwuklastrową z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.6 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 z częstotliwością 2.0 GHz. Jest on wytwarzany przez TSMC w procesie litograficznym 6nm i wykorzystuje procesor graficzny ARM Mali G68 MP4. Na wyposażeniu jest również MediaTek HyperEngine 3.0, który pozwala użytkownikom grać w gry na jednej karcie SIM obsługującej 5G i obsługiwać połączenia telefoniczne za pośrednictwem drugiej.Nadchodzący Samsung Galaxy A34 5G pojawił się w bazie danych Geekbench 5 , gdzie zdobył 778 punktów w teście jednego rdzenia, a w przypadku pomiaru wydajności wielordzeniowej uzyskał 2332 pkt.Geekbench dodatkowo ujawnił, że ​​Samsung Galaxy A34 5G po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą systemu Google Android 13. Jednak jak zwykle możemy spodziewać się interfejsu OneUI.Źródło: thetechoutlook mysmartprice / fot. tyt. @OneLeaks / Giznext