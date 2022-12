Uważaj na podrabiane wewnętrzne SSD. Scam nośników to już nie tylko pamięć USB i karty

Zapewne nie raz słyszeliście o podrabianych kartach pamięci czy pendrivach. W przypadku kart często chodzi o bardzo niską trwałość, niższe parametry i nieautoryzowane umieszczenie logo znanego producenta, kiedy realnie produkt niemiałby z nim nic wspólnego. Scamowe pendrivy to np. karty pamięci włożone w przejściówki udające pendrivy czy plakietki z ogromnymi pojemnościami rzędu np. 1 TB (i też takie wykrywanie w systemie) mimo realnego miejsca na poziomie np. 32 GB. Podobnie ma się sprawa z podrabianymi SSD na USB.



SSD SATA 2,5" za 50 złotych ze zwrotu - zbyt piękne, aby było prawdziwe

Jednak jeszcze nigdy nie spotkałem się z czymś podobnym w kwestii wewnętrznych komputerowych nośników SSD. Co najwyżej można kupić model o wątpliwej jakości, który będzie miał niskie transfery i bardzo szybki spadek osiągów czy niską trwałość, a w dodatku wyjątkowo egzotyczną markę bez oficjalnego przedstawicielstwa na zachodzie. Takich SSD jest sporo na azjatyckich platformach wysyłkowych, a też wiele sklepów z naszego rejonu świata sprowadza je na własną rękę.

Niby 1 TB, a w środku kości pamięci o znacznie niższej pojemności i niezgodne zaprogramowanie SSD

Jeden z małych youtuberów prowadzący kanał o nazwie TXPer o okołokomputerowej tematyce technologicznej, natknął się właśnie na tego typu nośnik, co w jego przypadku także było pierwszym zetknięciem się ze scamowym SSD. W bardzo okazyjnej cenie 50 złotych kupił w sieci SSD SATA 2,5". A konkretnie model GE-1TB marki Genser ze zwrotu. Oczywiście takie pieniądze za 1 TB (nawet jak towar pochodzi ze zwrotu i jest kiepskiej jakości), to najpewniej proszenie się o kłopoty. Raczej nikt w normalnych warunkach nie sprzedawałby SSD 1 TB w tak śmiesznej cenie, która raczej mogłaby być trafna co najwyżej dla wyjątkowo taniego SSD 120-128 GB. Powyżej zagnieździłem wideo TXPera, w którym opisuje sytuację. Przed obejrzeniem uprzedzam tylko, że kilka razy użył dość soczystego słownictwa, a jakość obrazu nie jest najwyższych lotów. Widać w pełni hobbystyczny charakter kanału, ale niekoniecznie uznałbym to za minus.Maksymalne transfery były akceptowalne jak na bardzo tani nośnik SSD SATA, bo wynosiły około 400 MB/s. Daleko im do wysycenia SATA, ale nie mówimy o normalnie wycenionym lepszej jakości sprzęcie. Za to w przypadku weryfikacji pojemności, zaczęły się schody. Genser po zapełnieniu trochę ponad 100 GB bardzo mocno zwolnił do śmiesznych osiągów w okolicach 1 MB/s, a nawet realnie niższych z racji przerywanej pracy. NIby można by to zrzucić na termiczne ograniczenie wydajności lub zapełnienie się pamięci podręcznej/bufora SSD, ale nie przy aż tak skrajnym obniżeniu wydajności. Raczej uszkodzenie lub coś innego na gruncie poprawnego działania hardware.