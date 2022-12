Jaki smartwatch do telefonu wybrać?

Poszukując odpowiedniego smartwatcha dla siebie warto zwrócić uwagę na jego parametry techniczne oraz wszelkie dostępne funkcje. Na rynku mamy wiele modeli smartwatchy, które różnią się między sobą funkcjami, pojemnością pamięci i innymi detalami, które w praktyce mogą być bardzo istotne. Po pierwsze musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: do czego potrzebny nam smartwatch? Czy chcemy, żeby po prostu ładnie wyglądał czy przede wszystkim był funkcjonalnym sprzętem?





Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:





jak wybrać smartwatch?

jak połączyć smartwatch z telefonem?

czy warto wybrać smartfon z funkcją dzwonienia?



Jeśli chcesz kupić swój pierwszy smartwatch, z pewnością możesz czuć się nieco zagubiony. Na rynku mamy wiele modeli smartwatchy, które różnią się między sobą przede wszystkim funkcjami. Cena jest jedną rzeczą, jednak warto najpierw założyć sobie budżet w jakim chcemy kupić smartwatch i dobrze określić nasze potrzeby. Jeśli będziemy wiedzieli do czego konkretnie potrzebny nam smartwatch, to w danym pułapie cenowym jesteśmy w stanie wyłuskać najlepszy model dla nas. Z drugiej strony możemy poszukać też odrobinę droższy model i celować w aktualne promocje.





Jak działa smartwatch z funkcją dzwonienia? Czy inteligentne zegarki są zawsze wyposażone w taką możliwość?



Nie wszystkie smartwatche posiadają funkcję dzwonienia, ale część można na przykład sparować z telefonem i odbierać połączenia z telefonu poprzez swój zegarek i rozmawiać poprzez wbudowany mikrofon. Pytanie tylko, która opcja jest dla nas bardziej funkcjonalna. Jeśli chcemy sparować smartfon czy telefonem to jest to opcja dla tych, którzy potrafią to zrobić i chcą jednocześnie używać obu sprzętów. Jeśli jednak chcemy, aby smartfon w pewnym stopniu zastąpił nam telefon to możemy wybrać smartfon z funkcją dzwonienia, posiadający własną kartę SIM. To także jest całkiem ciekawa opcja, jednak nie wszystkie modele posiadają taką funkcję i warto nas na to zwrócić uwagę. Funkcja odbierania i wykonywanie połączeń głosowych to idealne rozwiązanie szczególnie dla dzieci, które samodzielnie pokonują drogę z domu do szkoły i z powrotem. Dzięki temu urządzeniu mogą, nie posiadając telefonu komórkowego, poinformować nas, że właśnie wyszły ze szkoły i wracają do domu bądź poinformować, że dotarły do szkoły o odpowiedniej porze. To także ciekawa funkcja dla osób, które w trakcie treningu biegowego chcą mieć kontakt ze światem i w razie potrzeby odebrać pilny telefon z pracy. Taki zegarek umożliwia również słuchanie muzyki za pośrednictwem aplikacji zainstalowanych w naszym telefonie, co pozwala na urozmaicenie naszego treningu czy spaceru.





Smartwatch do telefonu - inteligentny zegarek. Jakie są jego funkcje?

Smartwatche sparowane z telefonem mają bardzo wiele funkcji. Połączenie zegarka i smartfona umożliwia wyświetlanie nam powiadomień o nadchodzących spotkaniach i innych, tych samych, które wyświetlane są na ekranie smartfona. Dzięki sparowaniu z urządzeniem możemy również odbierać połączenia przychodzące i wykonywać połączenia telefoniczne lub informować po prostu, że takie połączenie nadchodzi. To bardzo przydatna funkcja, ponieważ smartwatch staje się takim „mini komputerem”, który łączy w sobie wiele funkcji. Dzięki niemu mierzymy sobie kroki, puls, jakość snu, dbamy o nasze zdrowie (smartwatch umożliwia lepsze monitorowanie aktywności fizycznej), a także jesteśmy na bieżąco z wydarzeniami każdego dnia. Dodatkowo możemy odbierać telefony. Oczywiście to czy będziemy odbierać telefony bezpośrednio ze smartfonu czy ze smartwatcha sparowanego z telefonem zależy od naszej wygody i tego, czego tak naprawdę oczekujemy. Obie te funkcje są bardzo wygodne i pożyteczne, jednak w praktyce może okazać się, że ktoś preferuje jedną z możliwości.





Na rynku znajdziemy szereg modeli smartwatchy, zarówno z funkcją dzwonienia jak i tych do sparowania z telefonem. Są to zarówno modele dla osób dorosłych jak i dla dzieci. Producenci wypuszczają osobne linie dla dorosłych oraz osobne linie dla dzieci. Smartwatche dziecięce są bardziej kolorowe, opaski dostosowane są do obwodu ręki dziecka i mają nieco mniej funkcji (ale też dodatkowe, typu gry). Pomagają przede wszystkim zlokalizować dziecko i kontaktować się z nim w razie potrzeby. Są takimi smartfonami z ograniczoną ilością funkcji. Smartwatch dla dorosłych ma już o wiele więcej funkcji, które wymieniliśmy wcześniej i jest takim miniaturowym komputerem, chociaż w ograniczonym zakresie.

Dla niektórych istotną funkcją smartwatcha może być możliwość płacenia za zakupy poprzez płatności zbliżeniowe i moduł NFC lub za pomocą Google Pay. Nie każdy model to umożliwia, nie z każdą karta i bankiem i nie w każdym kraju, dlatego przed zakupem warto to sprawdzić dokładnie.





Aby połączyć smartwatch z telefonem nie potrzebujemy jakiejś zaawansowanej wiedzy. Zwykle można to zrobić za pomocą aplikacji lub w samych ustawieniach telefonu lub zegarka. Oczywiście najlepiej ze sobą współpracują smartfony i nowoczesne zegarki tego samego producenta, ale nie jest to warunek konieczny.





Uwaga na lokalizację - jak wybrać odpowiedni dla nas smartwatch?



Jak już wspomnieliśmy, jedną z funkcji inteligentnego zegarka jest możliwość lokalizacji osoby go noszącej. Jest to szczególnie istotne w przypadku kupowania smartwatcha dla naszego dziecka. Niestety nie wszystkie zegarki wyposażone są w moduł GPS, co może generować szereg problemów.

Tańsze smartwatche dziecięce mają często okrojoną funkcjonalność. Umożliwiają wprawdzie wykonywanie połączeń telefonicznych poprzez własną kartę SIM, ale np. wiadomość do dziecka można wysłać jedynie poprzez odpowiednią aplikację mobilną. Takie zegarki mają często autorskie aplikacje, nie są "napędzane" systemem operacyjnym Android, co może powodować komplikacje, jeśli chcemy połączyć zegarek z aplikacją w naszym telefonie.





Co najważniejsze, wiele z nich nie pozwala na dokładne śledzenie lokalizacji naszego dziecka. Nie posiadając własnego modułu GPS opierają się jedynie na lokalizacji przy pomocy położenia względem nadajników sieci komórkowych (2G i 3G). Jest to sposób bardzo niedokładny, szczególnie w terenie gdzie tych nadajników jest niewiele. Przez to w większości przypadków taka lokalizacja jest dla nas bezużyteczna. Dlatego jeżeli jednym z kluczowych parametrów smartwatcha jest możliwość obserwowania położenia jego użytkownika, warto zaopatrzyć się w model z własnym modułem GPS. Ewentualnie rozwiązaniem może tutaj być smartwatch lub opaska wykorzystujący GPS smartfona, jednak w takiej sytuacji dziecko musi mieć przy sobie oba urządzenia, co nie zawsze jest bezpieczne i komfortowe.