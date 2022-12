Najnowszy Samsung Galaxy Book2 Pro 360 zachwyca czasem pracy

Nawet 35h, dzięki układowi Snapdragon 8cx Gen 3.

Świetna specyfikacja

Źródło: Samsung

Cena i dostępność

Solidna konkurencja dla Surface Pro 9

Samsung wprowadził właśnie do swojej oferty notebook klasy premium Galaxy Book2 Pro 360 wyposażony w procesor Snapdragon 8cx trzeciej generacji. Jest to druga wersja tego modelu zaprezentowanego na początku tego roku.Na początku tego roku Samsung zaprezentował swój wysokiej klasy konwertowalny laptop, Galaxy Book 2 Pro 360, który jest opaty na procesorach Intel Core i5/i7 12. generacji. Do tego jeszcze oferuje wysokiej klasy ekran Super AMOLED i wsparcie dla stylusa rysik S Pen. Widać zatem, że nie jest to zwykły konwertowalny laptop, jednak teraz ów model stał się jeszcze bardziej wyjątkowy, niż dotychczas.A to wszystko za sprawą wprowadzenia do oferty nowszej wersji laptopa, która wykorzystuje procesor oparty na architekturze ARM firmy Qualcomm.Nowa wersja Samsunga Galaxy Book 2 Pro 360 opartego na technologii ARM pojawiła się oficjalnie w Korei Południowej. Model ten czerpie moc obliczeniową z procesora Qualcomm 8cx Gen 3, który został zaprezentowany kilka miesięcy temu. Jest to jednostka wytwarzana w 5-nanometrowymm procesie litograficznym.Południowokoreański koncern poinformował, iż ściśle współpracował z firmą Qualcomm, aby zapewnić zoptymalizowaną wydajność sprzętu i oprogramowania Galaxy Book 2 Pro 360.Procesor graficzny Adreno w tym laptopie obsługuje DirectX 12 i jest o 60% szybszy niż ten w Snapdragon 8cx Gen 2. Bez dwóch zdań wzrost wydajności robi ogromne wrażenie, ale niestety firma nie ujawniła, czy jest szybszy (lub wolniejszy) od GPU w wersji Intel tego laptopa.Zastosowanie układu firmy Qualcomm w tym konwertowalnym laptopie Galaxy Book 2 Pro 360 przekłada się na kilka niesamowitych funkcji łączności bezprzewodowej, które ciężko jest uraczyć w tradycyjnym sprzęcie z Intelem, czy też AMD na pokładzie Mowa tutaj o modemie 5G i Wi-Fi 6E. Zaplecze komunikacyjne obejmuje również Bluetooth 5.2, trzy porty USB typu C, gniazdo kart microSD i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.Najnowszy laptop Samsunga spełnia standard korporacyjnego rozwiązania bezpieczeństwa firmy Microsoft - Secured - Cored PC, który zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń w systemie Windows 11.Obracany o 360 stopni ekran dotykowy o przekątnej 13.3” oferuje obsługę urządzenia zarówno w trybie laptopa, jak i tabletu. Matryca o rozdzielczości FullHD Została wykonana w technologii Super AMOLED.Sporym atutem jest obecność stylusa S Pen na wyposażeniu Galaxy Book 2 Pro 360, który znacząco zwiększa wydajność pracy, umożliwiając użytkownikom zapisywanie trudnych do wpisania treści, takich jak ważne wykłady lub spotkania.Specyfikacja techniczna Galaxy Book2 Pro 360 obejmuje również podświetlaną klawiaturę, dwa głośniki stereo o mocy 4 W ze wsparciem dla Dolby Atmos, kamerę internetową 1080p i czytnik linii papilarnych. Grubość 11.5 mm i waga tylko 1.04 kg zapewniają natomiast maksymalną mobilność. Natomiast zastosowany akumulator umożliwia do 35 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu.Ponadto można go łatwo i szybko połączyć z różnymi urządzeniami Galaxy, takimi jak smartfony, tablety i urządzenia do noszenia, dzięki czemu możemy szybko nimi zarządzać z poziomu komputera.Galaxy Book 2 Pro 360 z procesorem Snapdragon 8cx trzeciej generacji zostanie wprowadzony do sprzedaży 16 stycznia 2023 roku w kolorze grafitowym. Początkowo będzie go można Zakupić wyłącznie na rodzimym rynku producenta.Nowy Galaxy Book 2 Pro 360 kosztuje w Korei Południowej 1.89 miliona wonów, co po przeliczeniu daje nam niemal 6600 złotych.Bez wątpienia najnowszy Galaxy Book2 Pro 360 wyposażony w procesor Snapdragon 8cx trzeciej generacji, jest bezpośrednim konkurentem dla Surface Pro 9 z procesorem Microsoft SQ3. Samsung ma nad nim jednak sporą przewagę i to nie tylko ze względu na niższą cenę (podstawa Surface Pro 9 startuje od 6099 zł i dochodzi do 10499 zł), ale przede wszystkim ze względu na klawiaturę i rysik w zestawie.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung