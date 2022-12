Znamy specyfikację POCO F5 Pro. Zdecydowanie warto na niego czekać

Świetna specyfikacja.

Specyfikacja POCO F5 Pro

Kiedy premiera POCO F5 Pro?

Kilka dni temu zadebiutowały trzy bardzo ciekawe modele smartfonów marki Redmi. Mowa oczywiście o Redmi K60E, Redmi K60 i Redmi K60 Pro. Okazuje się, że to nie koniec premier, jakie Chińczycy przygotowali na najbliższy czas.Mając na uwadze fakt, że seria ta nie jest zorientowane na sprzedaż międzynarodową, firma ma zamiar wprowadzić co najmniej jeden z tych smartfonów pod marką POCO. Jeśli wierzyć internecie dostarczonym przez zagraniczne media, Redmi K60 trafi do globalnej sprzedaży pod nazwą POCO F5 Pro. To zdecydowanie jedna z lepszych informacji w końcówce tego roku. A to dlatego, że standardowy Redmi K60 jest wysokiej klasy smartfonem oferowanym w rozsądnej cenie.Nadchodzący POCO F5 Pro zostanie wyposażony w potężny układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniający wyraźnie lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Układ obecny w smartfonie POCO F5 Pro wspierany będzie przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i nawet do 512 GB pamięci na dane i aplikacje (UFS 4.0).Kolejnym mocnym punktem w specyfikacji będzie wyświetlacz dostarczony przez Samsunga. Jest to AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2K (3200 x 1440 pikseli), co przekłada się na bardzo wysokie zagęszczenie punktów na cal. Wyświetlacz obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz i do tego oferuje szczytową jasność na poziomie 1200 nitów. Nie zapomniano oczywiście o pełnym przyciemnianiu DC, automatycznej regulacji jasności, wykrywaniu temperatury barwowej otoczenia, dotyku o super rozdzielczości, Dolby Vision, jak również technologii AI HDR i wielu innych.Telefon otrzyma potrójną konfigurację aparatu z głównym obiektywem 64 MP z optyczna stabilizacja obrazu (OIS). Model ten obsługuje również elektroniczną stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo, aby zmniejszyć wpływ drgań podczas nagrywania. Główny aparat współpracuje z obiektywem makro 2 MP i ultraszerokokątnym 8 MP o polu widzenia 119°. Widać zatem, że Redmi postawiło przede wszystkim na obiektyw główny, gdyż dwa pozostałe mają przeciętne parametry.Na froncie umieszczony zostanie obiektyw 16MP. Energię dostarczy natomiast akumulator o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 67W. Do tego jeszcze zaoferuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 30W, co będzie nowością w tej serii.Taka powinna być teoretycznie specyfikacja nadchodzącego POCO F5 Pro, mając na uwadze wyposażenie Redmi K60. Równie dobrze może się także okazać, że Xiaomi zechce wprowadzić pewne modyfikacje, czyniąc tytułowy smartfon tańszym bądź nieco droższym. Na tym etapie jest jedno już za wcześnie aby o tym dyskutować.Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat daty prezentacji najnowszego sportowca marki POCO, aczkolwiek jest bardziej, niż pewne że F5 Pro zadebiutuje w pierwszym kwartale 2023 roku. Jego cena na polskim rynku powinna mieści się w przedziale 2000 a 2500 złotych.Źródło: Twitter / @kacskrz / fot. tyt. Redmi / POCO