Data premiery POCO C50 ujawniona. Czy warto czekać?

POCO C50 to nadchodzący smartfon marki, który ma zostać oficjalnie zaprezentowany na początku przyszłego roku, a konkretniej to 3 stycznia, jak donoszą informatorzy z serwisu źródłowego. Czym model ten nas zaskoczy?POCO C50 ma zadebiutować w pierwszej kolejności na indyjskim rynku lub równolegle na arenie międzynarodowej, choć na ten moment nie na jeszcze jednoznacznej informacji na ten temat. W każdym razie, będzie to trzeci model z serii POCO C, który zostanie wprowadzony w Indiach po POCO C31 we wrześniu 2021 roku i POCO C3 w październiku 2020 roku. POCO C50 prawdopodobnie będzie następcą POCO C40 , który zadebiutował na całym świecie. Jest to model z dużym wyświetlaczem i pojemnym akumulatorem.Pewne jest również, że nadchodzący POCO C50 będzie smartfonem tanim, gdyż przynależy do serii niskobudżetowej, a do tego POCO C31 w momencie premiery wyceniony został na około 450 złotych.Warto także zaznaczyć, że smartfon pierwotnie powinien zostać oficjalnie ogłoszony w listopadzie tego roku, ale z niewiadomych przyczyn jego debiut został przesunięty w czasie.Niemniej według najnowszych informacji nowa data premiery to 3 stycznia 2023. Niewykluczone zatem, że zaraz takową informacją podzieli się sam producent.Niestety w tej chwili niewiele wiadomo na temat specyfikacji technicznej nadchodzącego smartfona. Znając jednak politykę marki POCO, można spokojnie przyjąć, iż będzie to smartfon wyposażony w duży wyświetlacz o rozdzielczości HD+, jak również pojemny akumulator i będzie występował w wielu konfiguracjach, a także wariantach kolorystycznych. Do tego zapewne dojdzie jeszcze układ SoC firmy MediaTek lub Qualcomm współpracujący z maksymalnie 6GB pamięci RAM, jak również tylny panel wykonany z tworzywa sztucznego.Wystarczy zresztą spojrzeć na specyfikację techniczną poprzednika.Atutem POCO C40 jest akumulator o pojemności 6000 mAh, który spokojnie gwarantuje dwa dni pracy na pojedynczym cyklu ładowania. Smartfon został również wyposażony w układ SoC JLQ JR510 (8 x Cortex A55, do 2.0GHz, grafikę Mali G57), który współpracuje z 3 GB lub 4 GB pamięci RAM w połączeniu z 64 GB lub 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie zabrakło czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie.Klienci otrzymują również wyświetlacz o rozdzielczości HD+ co przy przekątnej 6,71 cala przekłada się na przeciętne zagęszczenie pikseli na cal. Do tego obsługuje standardowe odświeżanie na poziomie 60 Hz.Aparat główny ma rozdzielczość 13MP i przysłonę f/2.2, i towarzyszył mu dodatkowy sensor 2 MP do wykrywania płytkiej głębi ostrości. Można zatem spokojnie napisać, że POCO C40 jest smartfonem z pojedynczym aparatem, aczkolwiek wystarczającym do codziennych fotografii. Na froncie jest natomiast kamera 5 MP.Oby zatem nadchodzący POCO C50 był lepszy od swojego poprzednika, zwłaszcza w kwestii możliwości fotograficznych, jak również wydajności samego układu SoC.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. POCO