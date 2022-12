realme GT Neo 5 zaoferuje ładowanie 240W, Snapdragon 8+ Gen 1 i więcej

To będzie konkretny średniak.

Potężna specyfikacja, jak na (nie)flagowca

Źródło: Weibo.com

Podobno zadebiutują dwa warianty

Kiedy premiera realme GT neo 5?

realme zapowiedziało konferencję dla chińskiej publiczności na 5 stycznia 2023 roku. W tym dniu marka ma ujawnić swój nowy standard ładowania o mocy 240 W. Tym samym, firma podniesie poprzeczkę szybkości ładowania dla wszystkich smartfonów, gdyż szczyt należy obecnie do Redmi Note 12 Explorer z ładowaniem 210W. Zgodnie z plotkami realme GT Neo 5 będzie pierwszym smartfonem z nową technologią.Okazuje się, że nadchodzący realme GT Neo 5 będzie rasowym flagowcem z wydajnymi podzespołami z tego roku. Tak wynika bowiem z najnowszego raportu, który zawiera informacje na temat niektórych z jego możliwych specyfikacji.Na kilka dni przed oficjalną premierą w Chinach pojawił się nowy plakat przedstawiający nadchodzący smartfon realme GT Neo 5, ujawniając tym samym niektóre jego kluczowe specyfikacje. I choć grafika wygląda trochę jak praca wykonana przez fanów przy użyciu renderów, które wyciekły, ale musimy zgodzić się, że niektóre z tych specyfikacji mają sens.Jeśli wierzyć tym doniesieniom, realme GT Neo 5 ma zaoferować jako pierwszy na świecie ładowanie z mocą 240 W i ma konfigurację z trzema aparatami na tylnym panelu.Za jego wydajność ma odpowiadać doskonały układ SoC, jaki jest oczywiście Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. A to oznacza tyle, że będzie oferować ten sam poziom wydajności, co flagowce z drugiej połowy 2022 roku. Będzie zatem piekielnie wydajny i posłuży przez najbliższe kilka lat. Co więcej, będzie konkurować w tej samej kategorii, co Redmi K60, a zatem szykuje nam się konkretna walka cenowa pomiędzy tymi producentami.Źródło twierdzi również, że główną kamerą będzie 50-megapikselowy czujnik Sony IMX890 z OIS. Ten jest obecny w kilku smartfonach marki OPPO, takich jak Reno 9 Pro + i Find N2. I choć brzmi to naprawdę fajnie, to jednak warto podejść do tej informacji z rezerwą, gdyż z założenia realme GT Neo 5 ma nie być smartfonem drogim.Z drugiej strony wszyscy bardzo dobrze wiemy, że sensor to jedno, a OIS nie jest wielką niespodzianką, ponieważ jest już obecny w średniakach, a GT Neo 5 będzie czymś więcej. Szkoda jednak, że pozostałe czujniki to prawdopodobnie 8-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw i 2-megapikselowa jednostka do makrofotografii lub jednostka do płytkiej głębi ostrości.Podobno realme GT Neo 5 zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 4600 mAh z ładowaniem 240 W. Niektóre plotki wskazują na wprowadzenie kolejnego wariantu z akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Model ten miałby wykorzystywać zeszłoroczny standard ładowania, a zatem o mocy 150 W. Do tego jeszcze doniesienia wskazują na wykorzystanie innego układu SoC. Miałby to być MediaTek Dimensity 8200.W tym roku też były dwa warianty GT Neo 3 z różnymi akumulatorami i prędkościami ładowania, a zatem nie ma czemu się dziwić, że i tym rzem będzie podobnie. Dziwi jednak fakt, że układ SoC również miałby zostać wymieniony, gdyż w przypadku wspomnianego powyżej procesor był taki sam dla obu.Na razie nie ma absolutnie żadnych informacji wskazujących na datę premiery realme GT neo 5. Biorąc jednak pod uwagę przecieki i zapowiedź nowej technologii ładowania, możemy spodziewać się, że smartfon i technologia trafią na rynek w I kwartale 2023 roku.Źródło: weibo.com / fot. tyt. weibo.com