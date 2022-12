Poznaj Honor Pad V8 Pro z odświeżaniem 144Hz i Dimensity 8100

Dobra specyfikacja

Cena, dostępność i warianty

Honor Pad V8 Pro to najnowszy tablet chińskiej marki, który ma sporo do zaoferowania. Zadebiutował wraz ze smartfonem Honor 80 GT. Na uwagę w tym modelu zasługuje wysoka częstotliwość odświeżania ekranu, procesor Dimensity i akumulator o sporej pojemności. Przeczytaj do końca, aby dowiedzieć się, co oferuje Honor Pad V8 po wyjęciu z pudełka.Honor Pad V8 Pro ma 12.1-calowy wyświetlacz typu LCD IPS o rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600 pikseli), jasności 600 nitów. Okalany jest wąskimi ramkami ze wszystkich stron, co z pewnością jest sporym atutem, aczkolwiek nieco może utrudniać chwyt. Jest to pierwszy na świecie tablet z adaptacyjną częstotliwością odświeżania dochodzącą do 144 Hz i certyfikatem IMAX Enhanced, który pozwoli użytkownikom strumieniować tytuły IMAX Enhanced.Istnieje technologia ochrony oczu przed światłem naturalnym. Dla audiofilów urządzenie jest wyposażone w osiem głośników zapewniających wciągające wrażenia dźwiękowe.W przypadku ekranu warto jeszcze dodać, że oferuje wsparcie dla stylusa Magic Pencil 3, a do tego jeszcze za pośrednictwem złącza umieszczonego na dolnym obrzeżu mozliwe jest Podłączenie dedykowanej klawiatury Smart Touch. To zdecydowanie rozszerza jego funkcjonalność i pozwala w zasadzie korzystać z Honor Pad V8 Pro, jak ze zwykłego laptopa, tyle że z Androidem na pokładzie.Honor Pad V8 Pro jest wyposażony w moduł kamery w kształcie pigułki na tylnym panelu, w którym mieści się pojedynczy czujnik 13 MP występujący w towarzystwie diody doświetlającej LED. Z przodu znajduje się natomiast 5-megapikselowy aparat do selfie.Za wydajność w Honor Pad V8 Pro jest odpowiedzialny bardzo wydajny układ MediaTek Dimensity 8100 (4×Cortex-A78 2.85GHz + 4× Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) wytworzony w 5 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC. Współpracuje z nawet 12 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Otrzymujemy zatem zestaw, który poradzi sobie ze wszystkimi zadaniami, jakie można postawić przed tabletem.Oprogramowanie (MagicOS 7.0 bazujący na systemieAndroid 12) zapewnia obsługę podzielonego ekranu dla ponad 6000 aplikacji. Dostępne są również widżety, pływające okna i możliwość połączenia tabletu z wybranymi smartfonami marki Honor.Tablet czerpie energię z akumulatora o pojemności 10050 mAh z obsługą szybkiego przewodowego ładowania o mocy 35 W. Zaplecze komunikacyjne w Honor Pad V8 Pro obejmuje dwuzakresowe WIFI 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) i Bluetooth 5.2.Honor Pad V8 Pro jest oferowany w kolorach Star Grey, Burning Orange i Clear Sky Blue. Jego obudowa wykonana została z aluminium, a wymiary i waga przedstawiają się następująco: 277 x 178.95 x 6.64 mm, przy wadze 589 gramów.Ceny tabletu startują od 2599 juanów (~ 1645 zł) za model 8 GB + 128 GB. Konfiguracje 8 GB + 256 GB i 12 GB + 256 GB kosztują odpowiednio 2899 juanów (~ 1835 zł) i 3299 juanów (~ 2088 zł).Honor Pad V8 Pro można już zamawiać w ramach oferty przedsprzedażowej, a sprzedaż regularną rozpocznie się 30 grudnia 2022 roku.Źródło: hihonor / fot. tyt. hihonor