Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 w Europie. Solidny tablet z Androidem, rysikiem i klawiaturą

Bardzo dobra specyfikacja

Źródło: Lenovo

Ceny i dostępność

Lenovo wprowadziło na europejski rynek nową wersję swojego tabletu Tab P11 Pro, którego udoskonaliło w wielu aspektach. Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 ma bowiem do zaoferowania między innymi znacznie lepszy wyświetlacz o wyższej częstotliwości odświeżania i wydajniejszy procesor. Co jeszcze się zmieniło i za ile można go kupić?Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji) zachowuje kilka rozwiązań z poprzednika, ale to akurat nic złego, gdyż pierwszy model był naprawdę interesujący i w zasadzie jego podzespoły w dalszym ciągu są na wysokim poziomie.W tablecie znajdziemy 11.2-calowy wyświetlacz typu OLED o rozdzielczości 2.5K, co przekłada się na znaczące zwiększenie PPI względem poprzednika, gdyż wyświetlacz nie tylko uległ zmniejszeniu, ale również oferuje wyższą rozdzielczość. Ekran wspiera częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz, jasność szczytową na poziomie 600 nitów, jak również obsługę Dolby Vision, HDR i HDR10+. Bez problemu radzi sobie ze streamingiem wideo z popularnych serwisów (Netflix, Prime Video, i Disney+) w rozdzielczości 1080p. Tablet obsługuje piórko Precision Pen 3, które można magnetycznie przymocować do tylnego panelu w celu bezprzewodowego ładowania. Nie jest ono jednak elementem wyposażenia, a dodatkowym akcesorium, tak samo, jak klawiatura.Jeśli chodzi o audio, Lenovo Tab P11 Pro (2. generacji) jest wyposażony w cztery głośniki JBL z systemem Dolby Atmos. Na tylnym panelu umieszczono aparat o rozdzielczości 13 MP i przednią kamerę 8 MP do selfie i wideorozmów. Warto dodać, że główna jednostka wspierana jest przez diodę doświetlająca LED, co ma pomóc przy fotografowaniu w ograniczonych warunkach oświetleniowych. Mając jednak na uwadze rozmiar tabletu, to raczej przyda się przy fotografowaniu dokumentów.Z wydajność Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 odpowiedzialny jest nowy układ SoC MediaTek Kompanio 1300T w połączeniu z grafiką ARM Mali-G77 MC9. Posiada 8 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci z możliwością rozszerzenia do 1 TB za pomocą kart microSD. Za wydajność energetyczną odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 8000 mAh, który zapewnia do 14 godzin pracy na pojedynczym cyklu ładowania. Działa na systemie operacyjnym Android 12 po wyjęciu z pudełka.Lenovo obiecuje aktualizacje do Androida 13 i Androida 14, a także trzy lata aktualizacji zabezpieczeń. Najważniejsze cechy oprogramowania to tryb produktywności i możliwość używania tabletu jako dodatkowego ekranu dotykowego dla urządzeń z systemem Windows oraz możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu do tabletu.Zaplecze komunikacyjne w Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 obejmuje dwuzakresowy moduł WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, port USB typu C 3.2 Gen 1, GPS z GLONASS i złącze POGO do podłączenia klawiatury. A to wszystko zamknięte w smukłej aluminiowej konstrukcji o grubości 6.8 mm i wadze 480 gramów.Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 jest obecnie dostępny na europejskim rynku za około 499 euro (~2350 zł) bez dedykowanych akcesoriów. W zestawie z rysikiem i klawiaturą kosztuje 200 euro (~940 zł) więcej.Źródło: winfuture.de / fot. tyt. Lenovo