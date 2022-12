Honor 80 GT już jest. To dobry, ładny i tani smartfon do gier

Warto się nim zainteresować.

Ten smartfon może się podobać

Bardzo dobra specyfikacja

Ceny i dostępność

Honor zaprezentował najnowszy smartfon nastawiony przede wszystkim na mobilną rozgrywkę w ramach serii Honor 80. Urządzenie, o którym mowa, nazywa się Honor 80 GT i jest wyposażone w bardzo wydajny, a zarazem stabilny układ SoC firmy Qualcomm. Jego konstrukcja odbiega daleko od reszty członków serii i oferuje między innymi wyświetlacz OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji i cenom nowo wprowadzonego smartfona Honor 80 GT.Niewątpliwie Honor 80 GT zadebiutował z bardzo eleganckim i zarazem niepowtarzalnym wyglądem. Na jego tylnym panelu umieszczono duży prostokątny moduł kamery, ustawiony pionowo. Został on podzielony na dwie części, górna część zarezerwowana została dla dwóch obiektywów, a dolna to kolejny aparat i dioda doświetlająca LED.Do tego dochodzą jeszcze trzy przyjemne dla oka warianty kolorystyczne obudowy — Interstellar Black, Streamer Mirror i Light Rain Meteor. Niewątpliwie ten ostatni prezentuje się najzacniej i sprawia, że Honor 80 GT ma nietuzinkowy wygląd.Podzespoły zamknięto w smukłej konstrukcji o grubości 7.9 milimetra, przy wadze 187 gramów. Mamy tutaj zatem parametry, które absolutnie nie wskazują na smartfon do gier.Honor 80 GT został wyposażony w 6.67-calowy płaski wyświetlacz typu OLED o rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli, który obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego 300 Hz, szczytową jasność 1400 nitów i przyciemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 2160 Hz. Jest to zatem dobry ekran, który sprawdzi się fajnie podczas grania, choć mógłby mieć wyższą czułość na dotyk. Zważywszy jednak na cenę (o niej na końcu) smartfona nie ma co narzekać.Aby zapewnić płynną rozgrywkę, Honor 80 GT jest wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (1 x Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. + 3 x Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. + 4 x Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), współpracujący z pamięcią RAM typu LPDDR5 o pojemności nawet 16GB i pamięcią masową UFS 3.1 (256GB niezależnie od wariantu). Do tego dochodzi jeszcze samodzielny i niezależny układ wyświetlacza, który może zwiększyć liczbę klatek na sekundę w grze nawet o 100% i zmniejszyć zużycie energii o 25%.Smartfon ma całkiem sensowną konfigurację aparatów. Zawiera bowiem potrójny zestaw z tyłu z głównym aparatem 54 MP (Sony IMX800) z przysłoną f/1.9, ultraszerokokątnym obiektywem 8 MP i jednostką makro 2 MP. Z przodu znajduje się natomiast 16-megapikselowy aparat do selfie.Pozostała specyfikacja smartfona Honor 80 GT obejmuje port podczerwienie do sterowania urządzeniami, NFC i silnik liniowy, a po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą MagicOS 7.0,który oparty jest na systemie Android 13.Energię dostarcza ogniwo o pojemności 4800 mAh, a Honor 80 GT obsługuje szybkie ładowanie o mocy 66 W.Obecnie Honor 80 GT jest dostępny tylko i wyłącznie w Chinach. Jednak marka może w najbliższym czasie wprowadzić go na rynek międzynarodowy, co zdecydowanie spotka się z ciepłym przyjęciem.Zamówienia w ramach przedsprzedaży już wystartowały, a sprzedaż regularna rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku. Honor 80 GT jest dostępny w dwóch konfiguracjach, które przedstawiają się następująco:Honor 80 GT z 12 GB RAM + 256 GB pamięci na dane w cenie 3299 juanów (~2090 zł);Honor 80 GT z 16 GB RAM + 256 GB pamięci na dane w cenie 3599 juanów (~2280 zł).Źródło: Hihonor, fot. tyt. Hihonor