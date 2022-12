Szybkie WiFi w całym domu? D-Link prezentuje nowy router WiFi 6 ax i system mesh z AI

Firma D-Link, będąca jednym z najpopularniejszych producentów routerów i sprzętu sieciowego, wprowadza właśnie do swojej oferty dwa nowe bezprzewodowe urządzenia w standardzie WiFi 6 ax. Oba wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji do poprawy bezpieczeństwa i wydajności. Mowa o niemalże bliźniaczych produktach - routerze i systemie mesh.



Router i system mesh od D-Link, które pokryją nawet duże mieszkanie czy dom i to szybkim WiFi 6 ax

Możliwości routera D-Link Eagle Pro AI AX3200 R32 jak i systemu mesh D-Link Eagle Pro AI A3200 M32 są bardzo podobne. Dwuzakresowe WiFi o łącznej przepustowości do 3,2 Gb/s (2402 Mb/s w 5 GHz i 800 Mb/s w 2,4 GHz) z obsługą 1024 AQM, MU-MIMO czy OFDMA. Funkcje smart (AI Wi-Fi Optimiser wraz dynamicznym dostosowaniem częstotliwości DFS i AI Trafiic Optimiser) czuwają nad wyborem najlepszego kanału WiFi czy priorytetyzacją transmisji dla odpowiednich strumieni danych z aplikacji (np. granie online, oglądanie wideo 4K, przeglądanie zwykłych stron internetowych itp).





Router D-Link Eagle Pro AI AX3200 R32 / Foto: D-Link



W przypadku routera mamy cztery zewnętrzne dookólne anteny, 1 port RJ-45 WAN Gb/s oraz 4 porty LAN RJ-45 Gb/s. System mesh dysponuje wbudowanymi w środku obudowy antenami dookólnymi i tylko 2 portami LAN oraz tak samo 1 portem WAN o tych samych parametrach jak router. W kwestii bezpieczeństwa sprzęty są zgodne chociażby z WPA3, IEC 62443-4-1 czy szybkim parowaniem WPS. Do zarządzania można wykorzystać tradycyjnie panel WWW poprzez przeglądarkę internetową, ale też aplikację D-Link Eagle pro AI, a nawet głosowe komendy dla asystentów Google Assistant i Amazon Alexa.



W przypadku routera mamy cztery zewnętrzne dookólne anteny, 1 port RJ-45 WAN Gb/s oraz 4 porty LAN RJ-45 Gb/s. System mesh dysponuje wbudowanymi w środku obudowy antenami dookólnymi i tylko 2 portami LAN oraz tak samo 1 portem WAN o tych samych parametrach jak router. W kwestii bezpieczeństwa sprzęty są zgodne chociażby z WPA3, IEC 62443-4-1 czy szybkim parowaniem WPS. Do zarządzania można wykorzystać tradycyjnie panel WWW poprzez przeglądarkę internetową, ale też aplikację D-Link Eagle pro AI, a nawet głosowe komendy dla asystentów Google Assistant i Amazon Alexa.

System mesh D-Link Eagle Pro AI AX3200 M32 / Foto: D-Link



Router D-Link Eagle Pro AI AX3200 R32 jest oczywiście sprzedawany pojedynczo, ale już system mesh D-Link Eagle Pro AI AX3200 M32 do wyboru jako D-Link Eagle Pro AI AX3200 M32-2 lub D-Link Eagle Pro AI AX3200 M32-3. Czyli innymi słowy w zestawie mesh dwuelementowym oraz trójelementowym. W pierwszym przypadku producent twierdzi, że wystarczy do pokrycia sygnałem obszaru 510 metrów kwadratowych, a przy trzech węzłach nawet do 740 metrów kwadratowych. Wszystkie omawiane produkty powinny już powoli pojawiać się w polskich sklepach.



Zobacz również: Absurd. Sklep ze współdzielonymi kontami VOD ostrzega przed oszustami, prosi o donosy na policję



Źródło i foto: D-Link Router D-Link Eagle Pro AI AX3200 R32 jest oczywiście sprzedawany pojedynczo, ale już system mesh D-Link Eagle Pro AI AX3200 M32 do wyboru jako D-Link Eagle Pro AI AX3200 M32-2 lub D-Link Eagle Pro AI AX3200 M32-3. Czyli innymi słowy w zestawie mesh dwuelementowym oraz trójelementowym. W pierwszym przypadku producent twierdzi, że wystarczy do pokrycia sygnałem obszaru 510 metrów kwadratowych, a przy trzech węzłach nawet do 740 metrów kwadratowych. Wszystkie omawiane produkty powinny już powoli pojawiać się w polskich sklepach.Źródło i foto: D-Link

D-Link Eagle Pro AI AX3200 R32 i M32.