To smutna wiadomość. Samsung anuluje najmocniejszego przedstawiciela serii Galaxy A

Samsung Galaxy A74 5G anulowany.

Źródło: Samsung

Wiele dobrych smartfonów zabraknie

Źródło: Samsung

Galaxy A73 5G to zacny średniak

Bez dwóch dań smartfony z serii Galaxy A cieszą się sporym zainteresowaniem, gdyż rodzina a skupia w sobie modele o podstawowej specyfikacji technicznej, typowe średniaki, a także modele niemal klasy premium. Do tych ostatnich zaliczamy smartfony Galaxy A7X, których już w przyszłym roku możezabraknąćSamsung przygotowuje się do wprowadzenia do swojej oferty nowej generacji telefonów z serii Galaxy A. Producent w ostatnim czasie pokazał już model Galaxy A04 i jego odmiany na różnych rynkach. Oczekuje się, że w nadchodzącym roku Samsung rozszerzy swoją ofertę o wiele nowych urządzeń, takich jak Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A34. Niewątpliwie wiele osób wyczekuje przedstawiciela rodziny Galaxy A7X, który jest najbardziej premium. Oczekiwano, że Samsung Galaxy A74 5G może zadebiutować na początku przyszłego roku. Jednak nowy raport sugeruje coś innego.Według najnowszego nowego raportu Samsung może w ogóle nie wypuścić w 2023 roku modelu Galaxy A74 5G. Tak donosi serwis Galaxy Club, który twierdzi, że Samsung nie wypuści w przyszłości żadnych telefonów w ramach serii A7x. Zgodnie z informacjami, Galaxy A54 będzie najbardziej premium z serii Galaxy A przynajmniej przez następny rok.Nie podano niestety konkretnego powodu, dla którego seria Galaxy A7x miałaby zostać anulowana lub wstrzymana na okres najbliższych dwunastu miesięcy. Być może są to informacje, które wynikają z faktu, że Samsung nie wprowadziłGalaxy A73 5G w wielu krajach w porównaniu z Galaxy A72. Ponadto nie ma doniesień o premierze Samsunga Galaxy S22 FE lub Galaxy S23 FE w przyszłym roku. Dlatego powstanie ogromna luka cenowa między topowym telefonem z serii Galaxy A, a podstawowym wariantem serii Galaxy S, która jest flagową ofertą smartfonów Samsunga.Firma nie potwierdziła żadnych szczegółów na ten temat. Dlatego do ujawnionych informacji warto podejść z rezerwą.Niemniej nie zmienia to faktu, że na ten moment Galaxy A73 5G pozostaje ostatnim telefonem z serii Galaxy A7x w portfolio Samsunga. Stanie się tak oczywiście tylko wtedy, gdy Samsung zdecyduje się wskrzesić topowy model.Firma nie wypuściła też następcy Galaxy A82. W związku z tym możliwe jest, że Samsung rozważa ograniczenie swojego portfolio, które i tak dość mono się rozrosło.Samsung Galaxy A73 5G został wprowadzony na rynek na początku tego roku w marcu. Zadebiutował w rozsądnej cenie, mając na uwadze zastosowane podzespoły i ogólne możliwości.Telefon został wprowadzony na rynek z 8 GB pamięci RAM w standardzie i oferował opcje pamięci 128 GB i 256 GB, co w przypadku urządzeń średniej półki cenowej jest rozwiązaniem niemal standardowym i zarazem bardzo przyzwoitym.Samsung Galaxy A73 5G oferuje 6.7-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością FullHD+. Ekran ma wycięcie w górnej części i jest zabezpieczony warstwą szkła Corning Gorilla Glass 5.Za jego wydajność odpowiedzialny jest Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L.Podobnie jak Snapdragon 780G, Snapdragon 778G ma 8 rdzeni, ale w innej konfiguracji. Posiada cztery rdzenie Kryo 670 o taktowaniu 2,4 GHz, jak również cztery rdzenie Kryo 670 o obniżonym taktowaniu do 1,9 GHz.Energię dostarcza akumulator o pojemność 5000 mAh obsługujący szybkie ładowanie o mocy 25 W, ale w zestawie sprzedażowym nie ma niestety ładowarki.Na tylnym panelu obecna jest wysepka z czterema kamerami z głównym czujnikiem aparatu 108 MP, który jest pierwszym w ofercie firmy z serii A. Dostępny jest również ultraszerokokątny aparat 12 MP wraz z dwoma czujnikami 5 MP do wykrywania płytkiej głębi ostrości i makrofotografii. Urządzenie jest wyposażone również w przednią kamerę 32 MP.Samsung wypuścił telefon z Androidem 12 po wyjęciu z pudełka, wraz z interfejsem One UI 4.1. Jednak telefon otrzymał już najnowszy One UI 5.0 oparty na Androidzie 13 na różnych rynkach.Źródło: GalaxyClub / fot. tyt. Samsung