Redmi K60E, Redmi K60 i Redmi K60 Pro oficjalnie. Potężne smartfony za drobne

Potężne i tanie smartfony.

Redmi K60 z układem Snapdragon 8+ Gen 1

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Redmi K60 Pro to pogromca flagowców 2023

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Redmi K60E to model najsłabszy, ale nadal mocny

Zgodnie z wieloma przeciekami i oczekiwaniami, Xiaomi postanowiło skrócić okres wydawniczy dla swojej flagowej serii urządzeń należącej do rodziny Redmi, prezentując nową serię Redmi K60.Pierwotnie smartfony te powinny pojawić się w pierwszym kwartale, firma wprowadza jednak nową rodzinę kilka tygodni po flagowej serii Xiaomi 13. Rodzina Redmi K60 obejmuje standardowy model, Redmi K60 Pro i wariant Redmi K60E. Urządzenia te wypełniają lukę między telefonami średniej klasy a urządzeniami flagowymi. Oferują bardzo dobre wyposażenie w atrakcyjnej cenie. Bez zbędnych ceregieli zapraszam do lektury.Tegoroczny standardowy wariant Redmi K60 ma wiele do zaoferowania i to jednakowo pod względem designu, jak i zastosowanych podzespołów i w zasadzie jest bezpośrednim konkurentem dla wszystkich tegorocznych flagowców, choć w 2023 roku wielu będzie go nazywało średniakiem.Jego sercem jest potężny układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniający wyraźnie lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon jest również wyposażony w układ chłodzenia o powierzchni 5000 mm2 z komorą parową. Takie połączenie pozwoli wykorzystać w pełni potencjał zastosowanego układu bez obaw o nadmierne wydzielanie się ciepła i zjawisko throttlingu.Układ obecny w Redmi K60 wspierany jest przez 8 GB lub 16 GB pamięci RAM i nawet do 512 GB pamięci na dane i aplikacje.Kolejnym mocnym punktem w specyfikacji Redmi K0 jest wyświetlacz dostarczony przez Samsunga. Jest to AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2K (3200 x 1440 pikseli), co przekłada się na bardzo wysokie zagęszczenie punktów na cal. Wyświetlacz obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz i do tego oferuje szczytową jasność na poziomie 1200 nitów. Nie zapomniano oczywiście o pełnym przyciemnianiu DC, automatycznej regulacji jasności, wykrywaniu temperatury barwowej otoczenia, dotyku o super rozdzielczości, Dolby Vision, jak również technologii AI HDR i wielu innych.Redmi K60 wnosi ze sobą nowy wygląd wysepki dla aparatów. To duże odejście od języka projektowania, który rozpoczął się wraz z serią Redmi K40. Telefon ma potrójną konfigurację aparatu z głównym obiektywem 64 MP z optyczna stabilizacja obrazu (OIS). Model ten obsługuje również elektroniczną stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo, aby zmniejszyć wpływ drgań podczas nagrywania. Główny aparat współpracuje z obiektywem makro 2 MP i ultraszerokokątnym 8 MP o polu widzenia 119°. Widać zatem, że Redmi postawiło przede wszystkim na obiektyw główny, gdyż dwa pozostałe mają przeciętne parametry.Na froncie umieszczono obiektyw 16MP. Energię dostarcza natomiast ogniwo o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 67W. Do tego jeszcze dochodzi ładowanie bezprzewodowe o mocy 30W, co jest bardzo miłym dodatkiem.Redmi K60 będzie sprzedawany w czterech wersjach kolorystycznych z różnym wykończeniem. Cena zaczyna się od 2499 juanów (~1580 złotych) za model 8 GB/128 GB. Najwyższy model z 16 GB/512 GB kosztuje 3599 juanów (~2276 zł). Sprzedaż rozpocznie się 31 grudnia za pośrednictwem chińskiej strony internetowej Xiaomi.Kolejny model, a mianowicie Redmi K60 Pro, to prawdziwy król serii, który zadebiutował, by rywalizować w kategorii zabójców flagowców 2023 roku, na co wskazuje między innymi jego układ SoC.W rezultacie mamy imponujące specyfikacje, które zbliżają go do zwykłych smartfonów klasy premium. Podobnie istnieją pewne niedociągnięcia uzasadniające niższą cenę, ale to raczej nie powinno dziwić.Pod względem głównych parametrów, wyświetlacz zastosowany w Redmi K60 Pro jest niemal identyczny, jak ten obecny w standardowym wariancie, a zatem jest to 6.67-calowy AMOLED o rozdzielczości 2K, który może osiągnąć szczytową jasność 1400 nitów, a także ma ten sam wyśrodkowany otwór dla kamery. Panel oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego 480 Hz i HDR10+. Pod wyświetlaczem znajduje się również czytnik linii papilarnych, który jest oczywiście optyczny.Redmi wraz z tym modelem wprowadziło również nową funkcję Auto-Brightness 2.0. Korzysta ona z nowego algorytmu, który uczy się i dostosowuje do Twojego scenariuszu użytkowania, aby lepiej dobierać podświetlenie do warunków ośwetleniowych.Sercem tego smartfona jest przepotężny Snapdragon 8 Gen 2 , który ma pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.Jest wyposażony w najnowszy silnik Qualcomm AI Engine i ulepszony procesor Hexagon, który według firmy może oferować szybsze przetwarzanie języka naturalnego z tłumaczeniem na wiele języków i zaawansowanymi funkcjami aparatu AI. Istnieje obsługa akceleracji sprzętowej w czasie rzeczywistym śledzenie promienii zaoferuje wsparcie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych dla Unreal Engine 5 Metahumans Framework.Jest on wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci. Dzięki temu układowi telefon uzyskuje taką samą wydajność, jak wyraźnie droższe nadchodzące flagowce na 2023 rok, a także te, które już zadebiutowały.Konfiguracja głównego aparatu w Redmi K60 Po wygląda bardzo solidnie, gdyż otrzymamy 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX800 z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu (OIS + EIS). Są oczywiście inteligentne funkcje AI, takie jak rozpoznawanie obiektów i filtry. Redmi twierdzi, że doświadczenie i jakość są podobne do korzystania z kamery filmowej. Pozostałe czujniki to 8-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw i 2-megapikselowy aparat makro. Nie ma teleobiektywu ani peryskopowego obiektywu do zaawansowanego zoomu optycznego.Jak zwykle w przypadku superwydajnych i tanich smartfonów, sekcja aparatu jest tym, co odróżnia je od innych urządzeń premium. Sądzę jednak, że osoby zainteresowane zakupem, nie powinny czuć się rozczarowane możliwościami aparatu głównego.W Redmi K60 Pro postawiono na superszybkie ładowanie o mocy 120W. Zastosowany akumulator o pojemności 5000 mAh ma się bowiem naładować do pełna w zaledwie 19 minut. Telefon otrzymuje również bezprzewodowe ładowanie o mocy 30 W. Co więcej, mamy chip Xiaomi Surge P1, który chroni telefon przed przegrzaniem. Redmi K60 Pro jest wyposażony w podkładkę ładującą oferującą tę samą prędkość.Redmi K60 Pro wyceniony został na 3299 juanów (około 2086 zł) za podstawową wersję 8 GB / 128 GB. Decydując się na model najmocniejszy, a zatem z 16GB pamięci RAM i 512GB na dane trzeba przygotować 4599 juanow (~2910 zł). Sprzedaż rozpocznie się 31 grudnia na stronie Xiaomi China.Redmi K60E to najtańszy smartfon w nowej rodzinie, być może to wyjaśnia „E” w nazwie. To pierwszy tego typu smartfon w całej serii Redmi K. Urządzenie ma oczywistą różnicę w wydajności, ale inne aspekty sprawiają, że jest to bardzo przyzwoita propozycja, zwłaszcza gdy spojrzymy na cenę.Redmi K60E otrzymał ten sam 6.67-calowy ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością 1440p. Panel ma jasność 1200 nitów i 10-bitowe kolory. Do tego, podobni jak dwa pozostałe smartfony otrzymał na froncie Corning Gorilla Glass Victus.Główny aparat to moduł o matrycy 48 MP, ale to wciąż zawiera OIS. Pozostałe dwa czujniki to ta sama pieśń - ultraszerokokątny 8 MP i aparat makro 2 MP. Akumulator w Redmi K60E ma taką samą pojemność 5500 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Nie ma jednak ładowania bezprzewodowego.Moc obliczeniową w Redmi K60E dostarcza SoC MediaTek Dimensity 8200. Do tego smartfon ma pamięć UFS 3.1 i pamięć RAM LPDDR5, podczas gdy pozostałe dwa otrzymują nowsze standardy UFS 4.0 i LPDDR5X.To latem w dalszym ciągu bardzo dobry smartfon, aczkolwiek wyraźnie klasy wyższej średniej.Redmi K60E trafi do sprzedaży w kolorach czarnym, zielonym i białym. Cena zaczyna się od 2199 juanow (~1390 zł), co sprawia, że jest silnym graczem ze średniej półki. Smartfon jest już w sprzedaży na stronie Xiaomi i u autoryzowanych partnerów.Źródło: Weibo / fot. tyt. Xiaomi