Konkurs. Wygraj KFA2 GeForce RTX 3050 EX i ulepsz swój komputer!

Wygraj KFA2 GeForce RTX 3050 EX

Wspólnie z marką KFA2 zapraszamy do udziału w konkursie, który z pewnością zainteresuje każdego entuzjastę gier komputerowych. Uczestnicy zabawy mają szansę wejść w Nowy Rok z nowym sprzętem i ulepszyć swoje stanowisko gamingowe.Nagrodą główną w konkursie KFA2 jest karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3050 EX. Mieliśmy już okazję testować ten model i okazało się, że układ zapewnia naprawdę dobrą wydajność w swoim przedziale cenowym. GPU od KFA2 posiada doskonały potencjał OC, wysoką kulturę pracy, pasywny tryb chłodzenia i obsługuje DLSS.KFA2 GeForce RTX 3050 EX to układ wykorzystujący 8-nanometrowy proces technologiczny i architekturę Ampere. Rdzeń GA106, 20 jednostek SM/CU, 2560 SPU, 80 TMU i 32 ROP, a także 8 GB pamięci GDDR6 na prezentuje się przyzwoicie. Taktowanie na poziomie 1552 MHz rośnie do 1822 MHz w trybie Boost, co jest wartością o 45 MHz wyższą niż w przypadku referentów. Co więcej, w trybie 1-Click OC rośnie nawet do 1847 MHz. Konstrukcja jest kompaktowa, cechuje się TDP na poziomie zaledwie 130 W, a do jej zasilenia wystarczy pojedyncza wtyczka 8-pin.KFA2 GeForce RTX3050 EX robi pozytywne wrażenie już po wyjęciu z pudełka. Jeden z tańszych RTX 3050 jest całkiem bogato wyposażony. Układ chłodzenia z dwoma wentylatorami o średnicy 92 mm i jedenastoma łopatkami wystaje poza PCB, na odwrocie którego umieszczono backplate. Więcej szczegółów znajdziecie w naszej recenzji Konkurs organizowany wspólnie z marką KFA2, która ufundowała nagrodę główną to nie lada gradka dla miłośników elektronicznej rozrywki. Aby wziąć udział w zabawie, skorzystaj z formularza poniżej. Zadanie konkursowe nie jest specjalnie skomplikowane - wystarczy polubić profile KFA2 Polska w sieciach społecznościowych oraz odpowiedzieć na dwa pytania.Na zgłoszenia czekamy do 10 stycznia 2023 roku. Regulamin znajdziecie pod tym linkiem . Zapraszamy i życzymy powodzenia!