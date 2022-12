Samsung Galaxy S23 nareszcie bez największej bolączki tych modeli

Dobra wiadomość.

Samsung Galaxy S23 z lepszą baterią

Samsung Galaxy S23 - data premiery

Osoby uważnie śledzące rynek smartfonów doskonale znają piętę achillesową wszystkich podstawowych modeli smartfonów z serii Samsung Galaxy S. Jak się właśnie okazuje południowokoreański producent może po latach nareszcie wyeliminować ten największy z mankamentów w Samsungu Galaxy S23. Mowa oczywiście o baterii, której pojemność według najnowszych doniesień zostanie odczuwalnie zwiększona.Podstawowe warianty smartfonów z rodziny Galaxy S cieszą się sporym zainteresowaniem ze względu na swoje względnie kompaktowe jak na dzisiejsze czasy rozmiary. Niestety, rzeczą od nich odpychającą jest krótki czas działania na baterii, wynikający ze stosowania ogniw o małej pojemności. Ten stan rzeczy ma się zmienić przy okazji debiutu nowej serii Samsung Galaxy S23.Samsung Galaxy S23 ma otrzymać baterię o pojemności 3900 mAh z szybkim ładowaniem 25 W. W modelu Samsung Galaxy S22 bateria ma pojemność zaledwie 3700 mAh. Usprawnienia nie ominą też modelu Samsung Galaxy S23 Plus, który według pogłosek zostanie wyposażony w ogniwo o pojemności 4700 mAh w miejsce dotychczasowego 4500 mAh. Novum ma tu stanowić również szybsze ładowanie 45 W.Czy taka zmiana wystarczy do wydłużenia długości czasu działania poszczególnych sprzętów bez konieczności sięgania po ładowarkę? Wiele zależy tu od procesora, optymalizacji oprogramowania i ekranu, ale... powinniśmy być dobrej myśli.Na powyższej grafice widać jeden z renderów promocyjnych. Widnieje na nim fioletowy Samsung Galaxy S23 Plus, Galaxy Watch5 z fioletowym paskiem oraz lawendowa wersja kolorystyczna słuchawek Buds2 Pro. Na pozostałych grafikach opublikowanych przed premierowo sieci widać jeszcze oliwkowego Galaxy S23 Ultra w asyście słuchawek i zegarka.Data premiery serii Galaxy S23 została ujawniona już jakiś czas temu i wyznaczona podobno na 1 lutego 2023 roku. Wiemy, że w Polsce smartfony sprzedawane będą z nowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Przeczytajcie ten wpis , aby dowiedzieć się nieco więcej na temat specyfikacji omawianych tu urządzeń.Źródło: Seekdevice