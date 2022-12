Konsola PlayStation 5. Sprawdź, czym wyróżnia się konsola

Wydajność, szybkość ładowania, wykorzystanie najnowszych technologii i kompatybilność - to tylko kilka cech, które charakteryzują PlayStation 5, jednak użytkownicy ceniący sobie realistyczny obraz oraz najlepsze rozwiązania graficzne, dostrzegają ich znacznie więcej.





Szukasz urządzenia, które zagwarantuje maksymalną rozrywkę i najlepsze wrażenia? PlayStation 5 to konsola o wielu możliwościach i najlepszych parametrach? Sprawdź, czym wyróżnia się PS5 i jakie nowości wnosi na rynek producent.





Urządzenie wielu możliwości - PlayStation 5 i jego cechy użytkowe



Na premierę nowej konsoli co kilka lat czekają wierne rzesze odbiorców. Najnowsze modele zawsze wprowadzają nowatorskie i nieznane dotąd technologie. Wierni użytkownicy konsoli Sony od razu zauważają różnice, jakie wyróżniają kolejne urządzenia. Co tym razem pojawia się razem z premierą PS5? Dlaczego ten model warty jest uwagi oraz swojej ceny? W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się wyjątkowej wydajności. Ta podziwiana jest nawet przez najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie oszczędzają swoich konsoli. Ośmiordzenny procesor Zen 2, Grafika RDNA o mocy 10.28 TFLOPS; 36 CUs, 16GB RAM GDDR6 (256-bit), twardy dysk SSD o pojemności 825GB - to parametry, które gwarantują świetną pracę urządzenia. Dzięki nim konsola działa bez zarzutu nawet przy najbardziej wymagających grach i aplikacjach.





Jeśli mowa o grafice, trudno nie wspomnieć o technologiach, które znacznie wzmacniają wrażenia optyczne. Mowa o realistycznym obrazie, który powstaje w wyniku technologii śledzenia promieni. Cienie, odbicia, ślady — każda gra wydaje się bardziej realistyczna, co umożliwia faktycznie wczucie się w prowadzone rozgrywki.

Posiadasz ulubione wersje starszych gier? Na PS5 możesz w nie zagrać. Producent, wypuszczając tę wersję konsoli, zadbał o różne grupy odbiorców — zarówno tych, którzy kochają nowości, jak i dla miłośników klasyki. System PlayStation 5 został wyposażony w kompatybilność wsteczną. To oznacza, że starsze wersje gier, które wcześniej były dedykowane dla innych modeli PlayStation, pasują również na PS 5.









Jakie produkty otrzymasz przy zakupie konsoli PS 5?



Jakość konsoli jest oceniania nie tylko ze względu na samo urządzenie i jego system, ale również z uwagi na akcesoria dołączane do zestawu. Szukasz w pełni funkcjonalnego asortymentu? Wybierając odpowiednią ofertę, możesz zakupić potrzebny komplet PS 5 - 2 pady, konsolę, kontroler, słuchawki czy 2 egzemplarze wybranych gier. Możesz postawić na dowolną konfigurację spośród oferowanego asortymentu. Taka forma sprzedaży świetnie sprawdza się zawsze wtedy, gdy konsolę kupujesz na prezent.





Akcesoria do PS 5, które możesz dokupić w dowolnej chwili



Zakup konsoli Sony oznacza często początek kompletowania pełnych zestawów. Użytkownicy chętnie korzystają z dodatkowych produktów i akcesoriów, takich jak pady do PS5, słuchawki, stacje ładujące, piloty do multimediów. Zakres dodatków jest szeroki, a dla uzyskania najlepszych wrażeń, odbiorcy często decydują się na sukcesywne kupowanie nowych elementów. Dobrane akcesoria sprawiają, że gamingowe przygody stają się jeszcze ciekawsze i wciągają użytkowników.





Jak się okazuje, producent przygotował nie tylko bogatą ofertę różnych akcesoriów, ale również umożliwił dobór różnych wersji kolorystycznych. Pady do PS5 możesz zakupić w dowolnym kolorze i o wskazanym wzorze.





Wygodne akcesoria i oryginalny design urządzenia PS 5



Wymieniając zalety wynikające z posiadania konsoli PS5, nie sposób zapomnieć o jego oryginalnym designie, który podoba się nawet miłośnikom wnętrzarskich dodatków. Ciekawy kształt konsoli sprawia, że użytkownicy nie muszą chować jej w półkach pod telewizorem, zaś chętnie kładą je na widoku. Każdy produkt, który jest dodatkowym akcesorium dla PS5, wyróżnia się jakością i ciekawym designem. Pady przygotowane do PlayStation 5 cieszą się szczególnym uznaniem. Ich opływowy kształt sprawia, że akcesoria nie tylko świetni się prezentują, ale również dobrze trzymają w dłoni gracza, gwarantując pewny uchwyt oraz komfort wykonywania poszczególnych kombinacji. Przekonaj się, czy rozgrywki na konsoli będą jeszcze przyjemniejsze niż dotychczas. Dodatki mają w tym przypadku szczególne znaczenie.





Moc rozrywki i zaskakujących wrażeń z PlayStation 5



Producenci z każdym nowym modelem konsoli, starają się wprowadzać nowe technologie, dzięki którym gracz i użytkownik sprzętu może przenosić się do innego świata. Twórcy PS5 wspięli się na wyżyny. ponieważ dotychczasowi użytkownicy bardzo cenią sobie możliwości urządzenia. Duża wydajność, wsteczna kompatybilność, ale i ciche działanie sprzętu, co szczególnie odpowiada miłośnikom nocnych rozgrywek, którzy już nie muszą budzić bliskich za każdym razem, gdy chcą uruchomić ulubioną grę. Wpływ ma na to niezawodny system chłodzenia, który radzi sobie z długim i intensywnym korzystaniem z konsoli.





Sprawdź aktualne oferty sprzedaży PS 5 z wybranymi akcesoriami. Dobierz najnowsze gry lub wróć do swoich ulubionych rozgrywek i bohaterów z wcześniejszych edycji.