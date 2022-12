Specyfikacja POCO F5 ujawniona. To prawdziwy zabójca flagowców na 2023 rok

To będzie premiera godna uwagi.

POCO F5 - specyfikacja

Określenie smartfona mianem "zabójcy flagowców" mocno zdewaluowało się na przestrzeni lat. Pierwszym urządzeniem określanym w ten sposób był kultowy już OnePlus One, który faktycznie jak mało które urządzenie zasługiwał na bycie nazywanym w ten sposób. Bajecznie tani mógł bez wstydu rywalizować z kilkukrotnie droższymi smartfonami pod względem jakości wykonania, wydajności, czy też dopracowanego oprogramowania. Z czasem OnePlus stał się po prostu kolejną marką drogich flagowców i znacznie tańszych średniaków. Teraz tytuł "zabójcy flagowców" otrzyma z pewnością nowy POCO F5.Na kilka miesięcy przed oficjalnym debiutem w sieci ukazały się informacje na temat smartfona POCO F5. Następca ciepło przyjętej "czwórki" będzie zaskakiwał przystępną ceną, a przy tym naprawdę dobrą specyfikacją. Za jego pomocą Xiaomi powinno z łatwością podbić średni segment cenowy na wielu światowych rynkach.POCO F5 zostanie wyposażony w układ Snapdragon 8+ Gen 1. Wydajny smartfon potrzebował będzie odpowiedniej baterii, ale i tu nie ma się o co obawiać. Producent postawi na ogniwo o pojemności 5500 mAh z ładowaniem przewodowym 67 W i bezprzewodowym 30 W. Brzmi dobrze, prawda?Obraz w POCO F5 wyświetlany będzie na ekranie 2K z zatopionym w nim czytnikiem linii papilarnych. Użytkownicy mogą liczyć na szybką pamięć na dane w standardzie UFS 3.1, a także pamięci RAM LPDDR5. Na miłośników fotografii mobilnej czeka potrójny aparat tylny z głównym sensorem 64 Mpix. Fotograficznie POCO F5 odstawał będzie zapewne od flagowców, ale jako średniak na pewno nikogo nie rozczaruje.Smartfony POCO F4 sprzedawane są w cenach od ok. 200 do 500 dolarów na światowych rynkach. POCO F4 GT to obecnie jeden z najwydajniejszych smartfonów w cenie do ok. 2000 złotych. Gdy POCO F5 trafi do sprzedaży, zaskoczyć powinien nieco atrakcyjniejszą ceną.Źródło: gizchina