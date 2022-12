Ponad pół miliona pralek Samsung zagrożonych pożarem. Łatwo temu zaradzić

Pomoże aktualizacja oprogramowania.

Wadliwe pralki Samsunga - akcja serwisowa trwa

Usterkę można łatwo naprawić

"Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić, czy oprogramowanie ich pralki zostało zaktualizowane, aby zapobiec zagrożeniu; a jeśli nie, konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania pralki do czasu aktualizacji oprogramowania"

Samsung w Stanach Zjednoczonych nie ma najlepszego roku. Najpierw głośno zrobiło się tam o problemach z lodówkami tego producenta, a terazruszyła gigantyczna akcja serwisowa dotycząca pralek. Południowokoreański sprzedawca elektroniki użytkowej wzywa na serwis ponad 660 tysięcy posiadaczy wybranych modeli urządzeń.Samsung wezwał na serwis ponad, ostrzegając ich użytkowników przed potencjalnym ryzykiem pożarowym. W felernych maszynach może dojść do zwarcia oraz przegrzania, co może mieć fatalne konsekwencje.Skala usterek nie jest mała - firma otrzymała do tej poryo "dymieniu, topnieniu się, przegrzewaniu lub pożarze pralek". Dziesięć z tych zgłoszeń spowodowało uszkodzenie mienia, a trzech klientów zgłosiło obrażenia spowodowane wdychaniem dymu.Problem dotyczy kilku modeli pralek Samsunga ładowanych od góry z funkcją superszybkiego prania:. Maszyny były sprzedawane w kolorach białym, czarnym, szampańskim i kości słoniowej, a Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich opublikowała zakres numerów seryjnych dla 14 wycofanych modeli.Aż 663 500 spośród wszystkich pralek zostało sprzedanych w dużych sklepach detalicznych, takich jak Best Buy, Costco, The Home Depot i Lowe's od czerwca 2021 roku do grudnia 2022 roku. Sprzedawane były w cenach od 900 do 1500 dolarów.Wystąpienie zagrożenia pożarowego do zera ma zredukować prosta aktualizacja oprogramowania.– przekazało CPSC.Firma Samsung poinformowała, że wszystkie pralki wyposażone w Wi-Fi powinny automatycznie pobrać bezpłatną aktualizację oprogramowania po podłączeniu do Internetu. Urządzenia bez połączenia z siecią mogą zostać zaktualizowane za pomocą bezpłatnego dongla, który konsumenci otrzymają od Samsunga.Źródło: cpsc.gov