Smart akwarium Xiaomi. Czy jest jeszcze jakiś przedmiot bez wersji smart od tej firmy?

Jeśli jesteście entuzjastami smart home, to jest wielka szansa, że w zasadzie każde urządzenie, które przyjdzie wam na myśl, jest w ofercie Xiaomi w inteligentnej wersji (ewentualnie od powiązanej z Xiaomi firmy). Najnowszy sprzęt tej marki, to akwarium Mijia Smart Aquarium, które za kilka dni rozpocznie swoją croundfundingową kampanie na platformie Xiaomi Mall ze startową zbiórkową ceną na poziomie 349 chińskich juanów (około 220 złotych przy obecnym kursie).



Jesteście mocno zapracowani lub często podróżujecie i macie rybki? Mijia Smart Aquarium to coś dla was

Nowe akwarium może być zdalnie zarządzane czy według stworzonego przez użytkownika harmonogramu. Kontrola za pomocą pilota lub aplikacji obejmuje oświetlenie, przepływ wody i automatyczny podajnik karmy. Dzięki temu po napełnieniu zbiornika na pożywienie, podobno można zostawić akwarium bez bezpośredniej opieki nawet na trzy miesiące lub dłużej.





Zdalne zarządzanie akwarium dzięki firmowej aplikacji / Foto: Xiaomi Mijia



A przynajmniej tak twierdzi firma odpowiedzialna za urządzenie. Niekoniecznie od razu trzeba wybierać się w długie podróże. Zdalne sterowanie i harmonogramy przydadzą się też po prostu osobom zabieganym i często przebywającym poza domem i to o nieregularnych porach.



Nawet bez zdalnego sterowania, Mijia Smart Aquarium to zaawansowane akwarium wysokiej klasy

W produkcie zastosowano 5-stopniowy system filtrów i opatentowaną samoczyszczącą się pompę, która potrafi zadbać o odpowiednią florę mikrobiologiczną w akwarium. Dzięki temu wystarczy wymieniać wodę jedynie raz na pół roku. Producent chwali się też, że szkło użyte do wykonania głównej bryły, to specjalny wyjątkowo jasny materiał UHA o przepuszczalności światła na poziomie 91,3 proc. Tego typu szkło stosuje się przede wszystkim w przemyśle samochodowym.



Jak widać Xiaomi Mijia podsuwa pomysły na ciekawe podwodne wystroje akwarium / Foto: Xiaomi Mijia



Pod kątem oświetlenia, mamy całkiem imponujący zestaw. 24 punkty z diodami LED o wysokim indeksie barwowym Ra>90 i 16 innych z pełnym RGB. Takie połączenie pozwala na dokładne oddanie charakterystyki światła słonecznego wraz z cyklem jego dobowej zmiany, co daje bardzo naturalny efekt. Patrząc na frontowy panel Mijia Smart Aquarium, można zobaczyć też w lewym górnym rogu firmowe logo, a skrajnie po prawej stronie wyświetlacz pokazujący między innymi stan połączenia i temperaturę wody.



Źródło i foto: Xiaomi Mijia / ithome

Mijia Smart Aquarium w croundfundingu.