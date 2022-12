OnePlus 11 bez tajemnic. Zdjęcia i pełna specyfikacja flagowca

Na kilka dni przed premierą wiemy już wszystko.

Duży i mocarny

Źródło: OnePlus

Odświeżone wzornictwo i powrót do tradycji

Źródło: 91mobiles

W ostatnim tygodniu do sieci trafiła spora porcja informacji na temat nadchodzącego flagowca OnePlus, który będzie miał oficjalną premierę na początku stycznia w Chinach i 7 lutego przyszłego roku globalnie. Producent już teraz ogłosił szczegóły wydarzenia, a także ujawnił część cech smartfonu, który zapowiada się bardzo obiecująco. Co więcej, serwis 91 mobiles opublikował pierwsze zdjęcia “na żywo”, które pozwalają spojrzeć na urządzenie z nieco innej perspektywy.Według wszystkich źródeł, OnePlus 11 będzie smartfonem o gabarytach podobnych do swojego poprzednika, czyli 10 Pro , a to głównie za sprawą zastosowania tego samego ekranu o przekątnej 6,7 cala. Jego przewidywane gabaryty to 163.1×74.1×8.53 mm przy masie 205 gramów. Urządzenie będzie więc delikatnie szersze i cięższe. Sam panel będzie wykonany w technologii AMOLED z rozdzielczością QHD+ i odświeżaniem maksymalnym 120 Hz. To dobra informacja, ponieważ ta jednostka wciąż jest jedną z najlepszych na rynku i oferuje wszystkie najnowsze technologie, w tym dynamiczne odświeżanie. Kamera do wideorozmów (16 MP) zostanie ulokowana na niewielkiej wyspie w lewym rogu ekranu.Jeśli chodzi o to, co znajdziemy w środku, OnePlus podobno postarał się aby nie było żadnych rozczarowań. Dostaniemy więc najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM w najnowszym standardzie LPDDR5x i do 512 GB pamięci magazynowej (UFS 3.1). Zestaw aparatów ma składać się z trzech jednostek: 50MP + 48MP + 32MP, z czego ostatnia będzie wyposażona w teleobiektyw. Optyka znów będzie stworzona przy współpracy z firmą Hasselblad. Od nowości na pokładzie OnePlusa 11 ma pracować Android 13 z nakładką OxygenOS.Producent najprawdopodobniej postanowił zachować ten sam akumulator, w który był wyposażony poprzednik - ogniwo o pojemności 5000 mAh. Poprawie ulegnie jednak szybkość ładowania. Dzięki obsłudze 100 W po kablu i 50 W bezprzewodowo można liczyć na jeszcze krótszy czas uzupełniania zapasów energii (OnePlus 10 Pro ładuje się od 0% do 100% w nieco ponad pół godziny).W nowej generacji flagowców OnePlus postanowił delikatnie zmienić stylistykę. O ile poprzednie modele cechowały się bardziej kwadratowymi kształtami, tak seria 11 to bardziej obłości i powrót do opływowej bryły. Uwagę zwraca przede wszystkim okrągła wyspa aparatów, przypominająca nieco tę z 7T, ale dużo większa i ulokowana bliżej krawędzi bocznej, a nie centralnie.Jak potwierdzają zdjęcia udostępnione przez serwis 91mobiles, urządzenie będzie dostępne w czarnej wersji kolorystycznej o matowym wykończeniu. Powierzchnia tylnej ściany sprawia wrażenie chropowatej, ale możliwe, że jest to jedynie zabieg wizualny.Co istotne, szczególnie dla fanów marki, którzy byli w posiadaniu jej starszych urządzeń, OnePlus oficjalnie zapowiedział, że model 11 będzie wyposażony w tak zwany “alert slider”, czyli fizyczny przełącznik wyciszania powiadomień, z którego jeszcze niedawno zrezygnowano.Źródło: 91mobiles OnePlus / fot. tyt. OnePlus