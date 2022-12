Tego jeszcze nie było. Endorfy przedstawia pierwsze biurka Atlas, w tym regulowane elektrycznie

W kwestii mebli dla graczy czy ogólnie przydających się przy stanowisku komputerowym, Endorfy oraz poprzedzające je marki firmy Cooling (SilentiumPC, SPC Gear oraz Snab), w zasadzie oscylowały tylko w kategorii foteli. Jednak Endorfy widać ma także w tym temacie większe ambicje niż swoi bezpośredni przodkowie i stawia też na włączenie biurek do swojej oferty. I to od razu w trzech odmianach. W tym z elektryczną regulacją wysokości.



Dużo przestrzeni roboczej i dodatkowe możliwości na uporządkowanie przewodów oraz listwy

Endorfy Atlas S, Endorfy Atlas L oraz Endorfy Atlas L Electric to biurka, które sprawdzą się nie tylko wśród graczy, ale też po prostu osób spędzających (także na pracy) dużo czasu przy komputerze. Nawet najmniejszy przedstawiciel serii Endorfy Atlas S nie jest mikroskopijny i ma sporo miejsca (114 x 74 cm), choć zmieści się też do mniejszych pomieszczeń. Za to Endorfy Atlas L i Endorfy Atlas L Electric, to już naprawdę duże blaty o wymiarach 150 x 78 cm. Wykonano je z trwałych płyt MDF z nałożoną matową okleiną o karbonowym wzorze. Są w stanie wytrzymać udźwig nawet do 80 kg, więc nie musimy martwić się nie tylko o miejsce na sprzęt i przybory, ale też o jego wagę.





Tak prezentuje się cała gama biurek z linii Endorfy Atlas / Foto: Endorfy



Biurka sprawdzą się nawet dosunięte maksymalnie do ściany w konfiguracji wielomonitorowej z przytwierdzonymi do blatu uchwytami na ekrany. A to za sprawą wycięć od strony przeciwnej do siedzącego przy nich użytkownika. Na biurkach spokojnie zmieszczą się akcesoria komputerowe i kontrolery, monitory, a nawet jednostka centralna i konsola. Ale też słuchawki dzięki specjalnym uchwytom (poza modelem S). Co więcej kable będą ukryte za sprawą podwieszanej półki na listwę zasilającą i przepustów w blacie oraz w nogach (wersja Electric ma je tylko w blacie, z oczywistych przyczyn nie dałoby rady poprowadzić przewodów w środku nóg). W dobrym ułożeniu kabli pomoże też załączony komplet rzepów i zawieszek.



Elektryczna lub ręczna regulacja wysokości w biurkach Endorfy Atlas

Największym wyróżnikiem Endorfy Atlas L Electric jest możliwość elektrycznej zmiany wysokości za sprawą wbudowanego sterowania przyciskami. I to płynnie w zakresie od 73 cm do 120 cm. Powinno to pozwolić nawet na pracę na stojąco i wygodne szybkie zmiany położenia blatu zależnie od naszej pozycji i preferencji czy przyzwyczajeń i wzrostu kilku domowników używających tego samego mebla. Poza strzałkami w górę i dół oraz ekranem pokazującym wartość, znalazło się miejsce na cztery przyciski do zapamiętanych ustawień (i kolejny do ich zapisywania).



Biurka sprawdzą się nawet dosunięte maksymalnie do ściany w konfiguracji wielomonitorowej z przytwierdzonymi do blatu uchwytami na ekrany. A to za sprawą wycięć od strony przeciwnej do siedzącego przy nich użytkownika. Na biurkach spokojnie zmieszczą się akcesoria komputerowe i kontrolery, monitory, a nawet jednostka centralna i konsola. Ale też słuchawki dzięki specjalnym uchwytom (poza modelem S). Co więcej kable będą ukryte za sprawą podwieszanej półki na listwę zasilającą i przepustów w blacie oraz w nogach (wersja Electric ma je tylko w blacie, z oczywistych przyczyn nie dałoby rady poprowadzić przewodów w środku nóg). W dobrym ułożeniu kabli pomoże też załączony komplet rzepów i zawieszek.Największym wyróżnikiem Endorfy Atlas L Electric jest możliwość elektrycznej zmiany wysokości za sprawą wbudowanego sterowania przyciskami. I to płynnie w zakresie od 73 cm do 120 cm. Powinno to pozwolić nawet na pracę na stojąco i wygodne szybkie zmiany położenia blatu zależnie od naszej pozycji i preferencji czy przyzwyczajeń i wzrostu kilku domowników używających tego samego mebla. Poza strzałkami w górę i dół oraz ekranem pokazującym wartość, znalazło się miejsce na cztery przyciski do zapamiętanych ustawień (i kolejny do ich zapisywania).

Widok od dołu i z boku na uchwyty i przepusty dla biurka Endorfy Atlas L / Foto: Endorfy



Ale nawet biurko Endorfy Atlas L jest regulowane. Jednak oczywiście już w pełni ręcznie i na predefiniowane wysokości. Do wyboru 72 cm, 75 cm, 78 cm oraz 80 cm. Tej właściwości pozbawione jest za to biurko Endorfy Atlas S, gdzie wysokość głównej płyty MDF jest na stałym na poziomie 73 cm. Oczywiście w każdym przypadku nogi są wykonane ze stali, a blaty mają grubość 1,8 cm.



Ale nawet biurko Endorfy Atlas L jest regulowane. Jednak oczywiście już w pełni ręcznie i na predefiniowane wysokości. Do wyboru 72 cm, 75 cm, 78 cm oraz 80 cm. Tej właściwości pozbawione jest za to biurko Endorfy Atlas S, gdzie wysokość głównej płyty MDF jest na stałym na poziomie 73 cm. Oczywiście w każdym przypadku nogi są wykonane ze stali, a blaty mają grubość 1,8 cm.

Regulacja w modelu Endorfy Atlas L Electric za pomocą przycisków na panelu / Foto: Endorfy



Biurka Endorfy Atlas są już dostępne w sklepach

Wszystkie opisywane biurka marki Endorfy można znaleźć już w pierwszych sklepach. Nie są wyjątkowo tanie, ale pamiętajmy, że to nie pierwsze z brzegu marketowe biurka najniższej jakości. Ich ceny kształtują się następująco - Endorfy Atlas S w przewidywanej cenie 799 złotych, Endorfy Atlas L 1299 złotych i Endorfy Atlas L Electric 1699 złotych. Faktycznie można je znaleźć za takie pieniądze, ale jak na razie oferują je chyba tylko dwa sklepy, a przynajmniej tyle znalazłem. Tańszy z nich (zgodny z przewidywanymi cenami) nie ma bezpłatnej wysyłki. Dodatkowo dolicza za nią około 50 złotych (ale sumarycznie i tak cena jest atrakcyjniejsza niż u konkurencji).



Zobacz również: Ergonomiczne fotele Endorfy Meta nie tylko dla graczy. Premierowy test nowości ekipy SPC Gear



Źródło i foto: Endorfy (Cooling) Wszystkie opisywane biurka marki Endorfy można znaleźć już w pierwszych sklepach. Nie są wyjątkowo tanie, ale pamiętajmy, że to nie pierwsze z brzegu marketowe biurka najniższej jakości. Ich ceny kształtują się następująco - Endorfy Atlas S w przewidywanej cenie 799 złotych, Endorfy Atlas L 1299 złotych i Endorfy Atlas L Electric 1699 złotych. Faktycznie można je znaleźć za takie pieniądze, ale jak na razie oferują je chyba tylko dwa sklepy, a przynajmniej tyle znalazłem. Tańszy z nich (zgodny z przewidywanymi cenami) nie ma bezpłatnej wysyłki. Dodatkowo dolicza za nią około 50 złotych (ale sumarycznie i tak cena jest atrakcyjniejsza niż u konkurencji).Źródło i foto: Endorfy (Cooling)

Zupełna nowość u następcy SPC Gear i SilentiumPC.