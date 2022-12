Kolejny rekord OC na Intel Core 13 gen. 9 GHz przebite na płycie ASUS i ciekłym helu

Powiązany z firmą ASUS zespół overclockerów ustanowił nowe rekordy podkręcania procesorów Intel Core i9-13900K. Oczywiście uzyskano to na podzespołach firmy ASUS. Główny bohater osiągnął wyjątkowo wysokie zegary i przebił okrągłą barierę w taktowaniu, a dodatkowo przypieczętował to benchmarkami.



Przy tak mocnym przetaktowaniu procesora, nawet ciekły azot to za mało

To oficjalny rekord świata dla procesora Intel Core i9-13900K z 13 generacji Intel Core Raptor Lake. Osiągnięto 9 GHz, a w zasadzie dokładnie 9008 MHz. To już kolejny najlepszy na świecie wynik overclockerów ASUSa w zakresie taktowania CPU ustanowiony w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Ale na tym nie skończyła się zabawa. Podczas tej samej sesji OC od razu ustanowiono najlepsze wyniki na świecie w benchmarkach PiFast (ukończenie w zaledwie 6,85 sekund) oraz SuperPI 32M (3 minuty i 3,788 sekundy). Model płyty głównej, na której osiągnięto te wyniki, przysłużył się w już 14 rekordach świata i 29 pierwszych miejscach.





Chodzi o konstrukcję ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Do najnowszego rekordu użyto ponadto zasilacza ASUS ROG Thor 1600W oraz pasty termoprzewodzącej ThermalRight TFX. A to wszystko z udziałem nawet nie tylko ciekłego helu, a znacznie zimniejszego ciekłego azotu. W takich warunkach temperatury były skrajnie niskie i wymagały dobrej stabilności pracy od zastosowanych komponentów. Powyżej możecie zobaczyć zagnieżdżone wideo, na którym overclockerzy Jon "elmor" Sandstrom i Peter Plaiser udzielają wywiadu przedstawicielowi Intela Shosho Changowi.



