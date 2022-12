Doogee V30, S99 i T20 już w sprzedaży

Skorzystaj ze specjalnej promocji na premierę.

Doogee V30 – pancerny smartfon z ogromną baterią i wsparciem dla eSIM

Doogee S99 – pancerny smartfon dla miłośników fotografii

Doogee T20 – tablet premium z ekranem 2K i certyfikatem TÜV SÜD

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Doogee, firma znana między innymi z produkcji pancernych smartfonów, postanowiła wprowadzić na rynek nie jedno, nie dwa, a aż trzy nowe urządzenia. Doogee V30, S99 i T20 już teraz są dostępne w sprzedaży. Przekonaj się co oferują, zwłaszcza że z okazji premiery przez ograniczony czas można je nabyć w specjalnych, promocyjnych cenach. Doogee V30 to podobno pierwszy pancerny flagowiec z obsługą eSIM, choć obecność eSIM to rzecz jasna nie jedyna jego kluczowa cecha. V30 to też bowiem wsparcie dla 5G w dual SIM, NFC oraz certyfikacje IP68, IP69K i MIL-STD-810H świadczące o jego wysokiej pyło- i wodoszczelności.Wewnątrz Doogee V30 znajdziemy 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity , a także baterię o pojemności aż 10800 mAh (z obsługą szybkiego ładowania 66 W). Mamy tu też 8 GB pamięci RAM, która może być rozszerzona o dodatkowe 7 GB wirtualnego RAMu, jak również 256 GB pamięci masowej. W smartfonie można dodatkowo umieścić jednak micro SD o pojemności do 2 TB. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 12.V30 posiada również pokaźny zestaw aparatów. Aparat tylny składa się na główny sensor 108 MP, sensor noktowizorowy 20 MP oraz sensor 16 MP z obiektywem ultraszerokokątnym. Aparat przedni to zaś sensor 32 MP od Sony. Z przodu znajdziemy też ekran o przekątnej 6,58 cala i częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz, pokryty ochronnym szkłem Gorilla Glass 5.Bazowo Doogee V30 został wyceniony na 399 dolarów (około 1745 złotych). Dzięki specjalnej promocji w platformie AliExpress można go jednak tymczasowo kupić za zaledwie 279 dolarów (około 1220 złotych).Nowa gama urządzeń Doogee to też kolejna odsłona serii S – Doogee S99 . Jest to pancerny smartfon z Androidem 12, który ma oferować przede wszystkim duże możliwości fotograficzne. To z pomocą tylnego aparatu składającego się na sensor główny 108 MP, sensor noktowizorowy 64 MP i sensor 16 MP z obiektywem ultraszerokokątnym, a także przedniego aparatu z sensorem 32 MP gwarantującego selfie godne Instagrama.Doogee S99 posiada też baterię o pojemności 6000 mAh obsługująca szybkie ładowanie przewodowe 33 W i bezprzewodowe 15 W. Za wydajność urządzenia odpowiada 8-rdzeniowy procesor MediaTek G96 wraz z 8 GB pamięci RAM rozszerzanej wirtualnie o dodatkowe 7GB. Bazowe 128 GB pamięci masowej można powiększyć o maksymalnie 1 TB z użyciem karty micro SD.Ten pancerny smartfon także wspiera NFC i może pochwalić się odznaczeniami IP68, IP69 oraz MIL-STD-810H. Przekątna jego ekranu to 6,3 cala.Cena smartfonu Doogee S99 to 329 dolarów (około 1439 złotych), aczkolwiek w ramach promocji w serwisie AliExpress obniżono ją okazyjnie do 179 dolarów (około 783 złotych).Doogee T20 to drugi tablet wprowadzony w tym roku do sprzedaży przez Doogee. Posiada on ekran o przekątnej 10,4” o rozdzielczości aż 2K i certyfikacji TÜV SÜD poświadczającej jego bezpieczeństwo dla oczu. Urządzenie wyposażono również w 4 głośniki stereo wykorzystujące algorytm smpartPA dla zwiększenia głośności i dostrojone do standardów Hi-Res.Tablet Doogee T20 to jeden z niewielu oferujących 256 GB pamięci masowej (którą można poszerzyć i kolejny 1 TB z pomocą karty micro SD). Tak jak w przypadku omówionych smarfonów mamy tu 8GB pamięci RAM rozszerzanej do 15 GB wirtualnie.Doogee T20 pracuje pod kontrolą systemu Android 12. Zasila go bateria o pojemności 8300 mAh, ze wsparciem dla ładowania 18 W. Jego procesor to zaś 8-rdzeniowy Unisoc T616.Doogee T20 wyceniono na 319 dolarów (około 1395 złotych). Jego promocyjna cena na premierę w serwisie AliExpress https://s.click.aliexpress.com/e/_olQLnb7 to jednak tylko 149 dolarów (około 652 złote). Tablet sprzedawany jest wraz z rysikiem i magnetycznymi pinami pogo, które pozwalają błyskawicznie przypiąć do niego klawiaturę.