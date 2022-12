Data premiery serii Galaxy S23 ujawniona

Nadchodzą flagowce Samsunga.

Samsung Galaxy S23 na renderze. | Źródło: OnLeaks

Specyfikacja serii Samsung Galaxy S23

Render Samsunga Galaxy S23 Ultra. | Źródło: OnLeaks, Smartprix

Podobno już 1 lutego tego roku zaprezentowana zostać nowa seria smartfonów Samsung Galaxy S23. Będzie to bardzo ważne wydarzenie, gdyż tegoroczne figowce mają wykorzystywać jeden układ na całym świecie. A to oznacza, że do Polski trafi model z układem Snapdagon 8 Gen 2.Znany użytkownik Twittera @IceUniverse poinformował o premierze serii Samsung Galaxy S23. Według niego telefony zadebiutują na całym świecie 1 lutego. Inny znany typer @OnLeak powtórzył tę samą datę, co jest dość uspokajające i zarazem uwiarygadnia informacje kolegi po fachu. Jednak Samsung nie ujawnił jeszcze oficjalnej daty premiery wydarzenia, na którym poznamy najnowszą rodzinę smartfonów. Oczekuje się, że seria Samsung Galaxy S23 obejmie trzy modele: model podstawowy, Galaxy S23 Plus i Galaxy S23 Ultra, który będzie topowym modelem w serii.Jeśli wierzyć wszelkim informacjom pojawiającym się w internecie, nadchodzący Samsung Galaxy S23 zostanie wyposażony w 6.1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FHD+, adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i centralnie umieszczonym aparatem do Selfie. Ma mieć zatem ten sam styl, co obecnie Samsung Galaxy S22.Oczekuje się, że Samsung Galaxy S23 Plus i Galaxy S23 Ultra będą miały odpowiednio 6.6-calowe i 6.8-calowe wyświetlacze. Oczywiście w ich przypadkach umiejscowienie kamerki do Selfie będzie identyczne.Podobno nadchodząca seria ma otrzymać jeden układ SoC na całym świecie i ma nim być oczywiście najnowszy Snapdragon firmy Qualcomm.Snpadragon 8 Gen 2, bo o nim mowa ma rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.Układ ten (w zależności od modelu) ma współpracować z 8 GB / 12 GB / 16 GB pamięci RAM i 128 GB / 512 GB superszybkiej pamięci nowej generacji - UFS 4.0. Telefony będą działać na systemie operacyjnym Android 13 z najnowszym interfejsem producenta po wyjęciu z pudełka.Cała seria Samsung Galaxy S23 otrzyma oczywiście czytnik linii papilarnych umieszczony pod wyświetlaczem, odporność na wodę i kurz IP68, obsługę sieci 5G i obsługę bezprzewodowego ładowania, aczkolwiek nadal o mocy 15 W.Na tylnym panelu standardowego Samsunga Galaxy S23 ma pojawić się zestaw aparatów złożony z trzech obiektywów: główny aparat o rozdzielczości 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny aparat 12 MP o polu widzenia 120-stopni, a także teleobiektyw 10 MP. Z przodu zagości natomiast aparat 10 MP do selfie i rozmów wideo. Podobnego zestawu aparatów możemy spodziewać się również w Galaxy S23 Plus.Oczekuje się, że Samsung Galaxy S23 Ultra będzie wyposażony również w zestaw trzech aparatów, ale w nieco innej konfiguracji. Ma bowiem otrzymać aparat główny 200 MP z obiektywem o rozmiarze/1,3″ (rozmiar pojedynczego piksela 0,6 µm), dodatkowym obiektywem 12 MP oraz teleobiektywami 3x i 10x. Szczegóły dotyczące przedniego aparatu są w tej chwili tajemnicą.Poddobno energię w Samsungu Galaxy S23 dostarczyć ma akumulator o pojemności 3900 mAh z obsługą szybkiego ładowania 25 W. Natomiast Galaxy S23 Ultra ma mieć mieć ogniwo 5000 mAh i do tego z obsługą szybkiego ładowania do 45 W. W przypadkuGalaxy S23 Plus spekuluje się o obecności akumulatora 4700 mAh.Na chwilę obecną nie są znane pozostałe szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej nadchodzących smartfonów z serii Galaxy S23, a zatem nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać.Źródło: @UniverseIce / Twitter / fot. tyt. OnLeaks, Smartprix