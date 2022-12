Roomba zrobiła jej zdjęcie w toalecie. Fotografia trafiła do Internetu

Roboty sprzątające też potrafią robić zdjęcia.

Roomba zrobiła jej zdjęcie na toalecie

Sporo mówi się o tym, że inteligentne urządzenia dysponujące potężnym arsenałem czujników są tyle samo użyteczne, co niebezpieczne z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi robot sprzątający wyposażony w mikrofon, LiDAR i zespół kamer, pozwalające mu nie tylko odbierać komendy od właściciela, ale też sprawnie poruszać się w przestrzeni. Dziwić może jednak to, że fotografie wykonane przez kilka takich maszyn trafiły do sieci. Firmamusiała się z tego tłumaczyć.iRobot uznawana jest za jednego z czołowych producentów robotów sprzątających. Bliżej nieokreślona liczba autonomicznych odkurzaczy marki Roomba wykonał zdjęcia, które później wyciekły do mediów społecznościowych - Facebooka, Discorda i innych. Jedno z nich przedstawiało kobietę siedzącą na toalecie. Producent broni się twierdząc, że zostały one zrobione przez modele testowe, a nie jednostki konsumenckie.Na innych fotografiach widać m.in. małe dziecko oraz elementy wyposażenia domów oznaczane przez sztuczną inteligencję.