Ruszyła promocja na smartfony Infinix. Można zaoszczędzić 200 zł

Marka Infinix to wciąż świeży producent na polskim rynku smartfonów. Firma wprowadziła na rynek kilka urządzeń, w tym flagowy model ZERO ULTRA. Osoby, które planują zakup nowego telefonu jeszcze w tym roku, mogą skorzystać z ciekawej promocji, która obowiązuje jeszcze przez kilka dni.Ruszyła promocja na smartfony Infinix u partnerów handlowych marki na modele. Cena modelu ZERO ULTRA do 31.12.2022 będzie obniżona z 2999 zł do 2799 zł, a NOTE 12 PRO 5G do 24.12.2022 1399 zł na 1199 zł. Przy tej okazji do sprzedaży trafił model ZERO ULTRAZERO ULTRA to smartfon wyposażony w technologię błyskawicznego ładowania 180 W Thunder Charge, pozwalającą naładować go w pełni naładować w zaledwie 12 minut. Ten model posiada tylny aparat fotograficzny 200 Mpx z optycznym stabilizatorem obrazu i dodatkowym, szerokokątnym obiektywem 13 Mpx, przedni aparat 32 Mpx z podwójną lampą błyskową, a także bardzo duży 6,8-calowy bezramkowy zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+.