Infinix Zero 20 pojawia się na kolejnych rynkach

Infinix to dość nowa marka w branży, ale szybko udowodniła swoją wartość, wprowadzając do oferty dwa interesujące smartfony - Infinix Zero Ultra i Infinix Zero 20. Ten pierwszy jest mocnym urządzeniem klasy średniej o imponującej prędkości ładowania (180W) i do tego jeszcze z aparatem 200MP. Nasz tytułowy model to natomiast bardzo stylowy smartfon dla miłośników Selfie.I choć Infinix Zero Ultra dość szybko pojawił się w Polsce, to jednak z dostępnością Infinix Zero 20 jest o wiele trudniej. Wygląda jednak na to, że coś się zmiana, gdyż smartfon pojawił się oficjalnie w Indiach (prawie trzy miesiące po oficjalnej prezentacji). Jest wielce prawdopodobne, że już w najbliższej przyszłości będzie go można także kupić oficjalnie w Polsce.Zero 20 ma kilka interesujących funkcji, takich jak wspomagany przez OIS aparat selfie 60 MP, wyświetlacz AMOLED 90 Hz, ładowanie 45W i wiele innych. Rzućmy okiem na wszystko, co ma do zaoferowania wraz z cenami i dostępnością.Infinix Zero 20 jest smartfonem bardzo dobrze się prezentującym, którego grubość wynosi 7.93 mm, przy wadze 196 gramów. Dobry wygląd to zasługa inspiracji smartfonem konkurencji, aczkolwiek nie ma przecież nic w tym złego, prawda? Mowa tutaj oczywiście o OPPO F21 Pro. Jeśli zatem na żywo prezentuj się równie dobrze, jak na grafikach prasowych, to niewątpliwie zasługuje na tytuł jednego z ładniejszych - zwłaszcza w pomarańczowym wariancie kolorystycznym.Pochwalić trzeba zastosowanie 6.7-calowego wyświetlacza wykonanego w technologii AMOLED. Charakteryzuje się rozdzielczością FHD+ (2400 x 1080 pikseli), jak również częstotliwością odświeżania 90 Hz i wycięciem w kształcie kropli wody. To właśnie w tym wycięciu znajduje się jeden z najważniejszych elementów wyposażenia.Mowa oczywiście o 60-megapikselowym aparacie do Selfie, który to otrzymał wsparcie ze strony OIS. Ponoć tryb nocny przedniego aparatu rejestruje ostre kontury obiektów w słabym świetle. Do tego jeszcze jest na wyposażeniu dioda doświetlająca, która ma sprawić, że będzie jeszcze lepiej.I choć kamera Selfie robi wrażenie, to jednak zestaw trzech obiektywów na tylnym panelu też jet niczego sobie i w zasadzie sprawdzi się w rękach większości użytkowników. Do dyspozycji jest bowiem 108-megaikselowy aparat główny, 13-megapikselowy obiektyw z szerokim polem widzenia, a także czujnik głębi ostrości 2MP.Za wydajność Infinix Zero 20 odpowiada układ SoC MediaTek helio G99, który jest uaktualnieniem helio G88. Jego atutem jest 6-nanometrow proces produkcyjny TSMC, którzy znacząco przekłada się na zmniejszony apetyt na energię. Składa się z ośmiordzeniowego procesora (2x ARMCortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 2.0GHz), jak również układu graficznego ARM Mali-G57 MC2. Do tego jeszcze dochodzi wsparcie ze strony 8GB pamięci RAM typu LPDDR4X i 128 lub 256GB na dane i aplikacje (UFS 2.2). Jest także wsparcie dla LTE.Urządzenie pracuje pod kontrolą XOS 12 opartym na systemie Android 12. Jest wyposażony we wszystkie niezbędne opcje łączności, takie jak dual SIM, dwuzakresowe WiFi, Bluetooth, GNSS, NFC i USB typu C. Posiada również gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, gniazdo kart microSD i boczny czytnik linii papilarnych.Energię dostarcza akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego przewodowego ładowania 45 W.Infinix Zero 20 jest dostępny w Indiach wyłącznie w podstawowej konfiguracji pamięci 8 GB + 128 GB i został wyceniony na około 850 złotych. Za te pieniądze to świetna propozycja i zarazem silny konkurent dla chociażby POCO M5.Smartfon jest dostępny w trzech opcjach kolorystycznych: Space Grey, Glitter Gold, a także Green Fantasy.Sprzedaż wystartuje 25 grudnia tego roku. Niestety nie mamy jeszcze informacji na temat dostępności Infinix Zero 20 na polskim rynku.