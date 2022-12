Karty graficzne Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC już w Polsce

Intel powoli wchodzi w segment dedykowanych kart graficznych dla graczy i do ogólnego użytku. Na razie bez absolutnie topowych modeli mogących powalczyć z najwydajniejszymi propozycjami z rodzin Nvidia GeForce czy AMD Radeon, ale każda nowa firma i większa konkurencja, to lepsza sytuacja dla konsumentów. Swoje autorskie konstrukcje bazujące na układach Intel Arc pierwszej generacji pokazało już nieco firm, ale początkowo były dostępne wyłącznie w Azji. Teraz Acer pod swoją gamingową submarką Predator prezentuje układ Intel Arc A770 i to do kupienia nawet w Polsce. Co ciekawe wraz z serią GPU od Intela, na rynku widzimy gotowe konstrukcje nie tylko firm znanych z tego segmentu i do tej pory wypuszczających produkty na bazie Nvidii lub AMD. Także chociażby Acera, który nie miał wcale w swojej ofercie grafik. Sprzedawał je jedynie jako elementy gotowych komputerów stacjonarnych, nigdy osobno w roli końcowych produktów.



Specjalny system chłodzenia stworzony przez Acera i garść funkcji dla graczy wprost od Intela

Układ Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC jest zaopatrzony w system chłodzenia z wentylatorami 3D AeroBlade 5 generacji oraz FrostBlade 2.0. Nawet widać już na oko, że charakterystyka obu śmigieł jest inna, choć częściej (ale zdecydowanie nie zawsze, konstrukcje są bardzo różne) producenci montują pary lub trójki takich samych wentylatorów. System chłodzenia wspomaga też technologia komory parowej. Użytkownicy powinni być zadowoleni także z podświetlenia LED RGB sterowanego dedykowaną aplikacją BiFrost Utility APP. W programie można ustawiać również wydajność czy prędkości obrotowe wentylatorów. Dwuslotowa grafika Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC o wymiarach 267 x 117z75 mm została wyposażona w jedno wyjście HDMI i trzy DisplayPort. Do działania potrzebuje dodatkowego zasilania w tradycyjnym standardzie (w przeciwieństwie do serii Nvidia RTX 4000). Konkretnie dwóch typowych 8-pinowych wtyczek PCI-Express.





Grafika Intel Arc A770 oparta na układach Intel Xe HPG z funkcjami Intel Xe Matrix Extensions AI, jest zgodna z DirectX 12 Ultimate, w tym DirectX Raytracingiem. Intel zastosował w niej swoją odpowiedź na Nvidia DLSS, czyli XeSS. Technika ta również pozwala generować grafikę w niższej rozdzielczości i później za sprawą algorytmów sztucznej inteligencji podbijać ją do wyższych wartości, co mocno zwiększa płynność animacji bez zauważalnego obniżenia jakości obrazu. Układ Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC został wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 i osiąga TDP na poziomie 250 W. Natomiast funkcja OC boost pozwala na zwiększenie taktowania nawet do 2400 MHz.



Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC przyda się też do akceleracji obliczeń do pracy kreatywnej

Jeśli nie zależy wam na grach, a renderingu wideo czy zwyczajnym oglądaniu materiałów filmowych, to Intel także zamieścił odpowiednie technologie. Intel Deep Link wraz z Intel XMX AI przyspieszą przerabianie zdjęć czy montowanie filmów, a obsługiwane kodeki multimedialne zawierają nawet wsparcie dla najnowszego AV1, który stopniowo powinien z czasem zyskiwać na znaczeniu i wypierać starsze mniej doskonałe standardy. Karta graficzna Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC powinna już zacząć się pojawiać w polskich sklepach w cenie koło 2300 złotych.



Źródło i foto: Acer Predator / własne

