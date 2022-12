Apple ma dobrą wiadomość dla posiadaczy sprzętów z z procesorem M1

Firma rozszerza swój program.

Od niedawna Applesamodzielnie naprawiać swoje urządzenia za pomocą specjalnych zestawów. Tym razem firma ma dobrą wiadomość dla osób korzystających ze sprzętów z układem M1. Do listy urządzeń wspieranych w ramach programu “self-service repair” dołączyła nowa garstka produktów. To świetna wiadomość dla tych z Was, którzy lubią sobie podłubać przy elektronice.Urządzenia, które zostały “na świeżo” wprowadzone do opisywanego programu przez Apple, to między innymi takie sprzęty jak komputer Mac M1, M1 Mac Mini, M1 Mac Studio i Studio Display. Właściciele tych sprzętów oraz monitorów otrzymają dostęp do oficjalnych części oraz instrukcji obsługi i dzięki temu będą mogli samodzielnie naprawić swoje sprzęty - bez konieczności odwiedzania serwisu lub innego, zewnętrznego usługodawcy.

fot. Unsplash.com

Warto pamiętać o tym, że MacBooki z procesorami M1 również kwalifikują się do tego typu naprawy - Apple poinformowało o tym, już w sierpniu 2022 roku.Przyznam szczerze, że bardzo przyjemnie patrzy się na to, jak wraz z kolejnymi miesiącami Apple zmienia swoje podejście do klientów oraz naprawy swoich urządzeń. Przez wiele lat firma z jabłkiem w logo wręcz rozwścieczała serwisantów w związku ze swoim podejściem do napraw. Sytuację bardzo często komentował Louis Rossmann - popularny youtuber “walczący” na co dzień z filozofią Apple.Świeżo zaprezentowany iPhone 14 otrzymał do popularnego serwisu iFixit ocenę 7 na 10 możliwych punktów, co w przypadku Apple zdarza się zdecydowanie rzadko.Można się spodziewać, że wraz z czasem Apple będzie dodawało do swojego programu kolejne urządzenia. Jest też bardzo prawdopodobne, że samo przedsięwzięcie zostanie rozszerzone i doczekamy się kolejnych zmian w filozofii Apple.Na razie trzeba korzystać z tego co jest i warto się z tego cieszyć.Źródło: Six Colors / fot. Unsplash.com