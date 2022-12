Unia Europejska chce łatwo wymienialnych baterii w smartfonach i nie tylko

Powrót do minionych czasów.

Wymienne baterie w smartfonach zaliczą wielki powrót?

Ekologia przede wszystkim

Swojego czasu dla wielu konsumentów jednym z głównych kryteriów wyboru na etapie zakupu nowego smartfona było to, czy oferuje on możliwość wymiany baterii. Z czasem w świecie smartfonów zaczęły pojawiać się coraz szybsze technologie ładowania baterii, a wymienne baterie odeszły w niepamięć. Teraz mogą powrócić na scenę za sprawą dążeń Unii Europejskiej związanych z ekologią.W Unii Europejskiej osiągnięto wstępne porozumienie w zakresie stworzenia przepisów, na mocy których urządzenia przenośne mają być wyposażane w łatwo wymienialne baterie. Umowa obejmuje różne rodzaje baterii – od tych przenośnych, rozruchowych, oświetleniowych i zapłonowych, przez akumulatory stosowane w pojazdach (akumulatory SLI), po akumulatory do wszelkiego rodzaju lekkich środków transportu.Jeśli przepisy wejdą w życie, producenci otrzymają 3 i pół roku na dokonanie zmian konstrukcyjnych w oferowanych przez siebie urządzeniach w taki sposób, aby użytkownicy mogli łatwo z nich wyjmować i wymieniać baterie. O ile w przypadku zwykłych smartfonów nie będzie stanowiło to problemu, to w wypadku telefonów składanych zadanie nie będzie już takie proste.Porozumienie było silnie motywowane względami środowiskowymi. Plan określa minimalne poziomy materiałów pochodzących z recyklingu w przypadku akumulatorów: 16% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 6% dla litu i 6% dla niklu.UE będzie również wymagać przetwarzania starych baterii: co najmniej 45% takich baterii musi zostać zebranych bezpłatnie do 2023 roku, 63% do 2027 roku i 73% do 2030 roku w przypadku baterii stosowanych w urządzeniach przenośnych. W przypadku akumulatorów LMT liczby te wynoszą 51% do 2028 roku i 61% do 2031 roku.Źródło: Europarl.europa.eu