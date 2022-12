Data premiery i specyfikacja globalnego Redmi Note 12 5G ujawniona

Zanosi się na hit sprzedażowy.

Jak dla mnie niczego nie brakuje

Kluczowa będzie cena

Zaprezentowany pod koniec października Redmi Note 12 już niebawem doczeka się swojej międzynarodowej premiry, a to oznacza, że będzie go można kupić nie tylko w Chinach, ale również na wielu rynkach całego świata, w tym także w Polsce. Model ten zdaje się wyznaczać nowy standard w specyfikacji dla tanich smartfonów, dlatego też zdecydowanie warto poznać go nieco bliżej.Jak wynika z niepotwierdzonych jeszcze informacji, już 5 stycznia 2023 roku możemy spodziewać się premiery Redmi Note 12 5G na arenie międzynarodowej. Model ten ma charakteryzować się genialnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości, co może uczynić go jednym z lepszych wyborów w niski segmencie. Zapewne na dobre wyniki sprzedaży wypłynie też korzystnie wprowadzenie go do ofert operatorskich. Zanim jednak przekonamy się, czy faktycznie tak będzie, wato zapoznać się ze specyfikacją ujawnioną przez jednego z użytkowników Twittera.Z założenia ma to być smartfon tani, dlatego też za jego wydajność będzie odpowiadał Snapdragon 4 Gen 1. Jest to układ wytwarzany w 6 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora. Ma dwa rdzenie ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.0 GHz, a pozostałe sześć rdzeni procesora to ARM Cortex-A55 taktowany zegarem 1.8 GHz. Mamy tutaj przeskok z architektury ARM Cortex-A76 obecnej w układzie Snapdragon 480. Qualcomm twierdzi, że wydajność procesora wzrosła o 15%, podczas gdy procesor graficzny Adreno oferuje o 10% mocniejszy procesor graficzny.Chipset w nadchodzącym smartfonie ma współpracować z maksymalnie 8GB pamięci RAM i 256 GB na dane typu UFS 2.2. W ofercie będą zapewne także inne warianty. Będzie oczywiście możliwość powiększenia pamięci wewnętrznej poprzez wykorzystanie karty microSD. Znając podejście marki, można spokojnie przyjąć, że klient otrzyma standardową tackę na trzy karty, a zatem nie będzie trzeba rezygnować z funkcjonalności dualSIM.Mocnym akcentem wyposażenia ma być także wyświetlaczy typu AMOLED z minimalistycznym otworem zarezerwowanym dla kamery Selfie. Obraz prezentowany będzie w rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2408 pikseli), a częstotliwość odświeżania będzie wynosić 120 Hz. I nawet jeśli będzie to tani panel, to i tak w przypadku taniego smartfona zapowiada się genialnie.Urządzenie ma otrzymać również akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspierać będzie ładowanie o mocy 33W. Pozostała część wyposażenia ma obejmować: czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem, aparat główny 48MP współpracujący z dwoma dodatkowymi (zapewne makro i głębi ostrości), modem 5G, podwójny slot kart SIM, dwuzakresowy moduł WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, port USB typu C i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.Jeśli Redmi nadal planuje agresywną politykę cenową, to możemy spokojnie przyjąć, że globalny Redmi Note 12 5G będzie kosztował w okolicach 1000 złotych. Za te pieniądze ciężko będzie znaleźć coś bardziej kompletnego i zarazem stylowego.Źródło: @yabhishekhd / Twitter / fot. tyt. mi.com