NVIDIA chce, aby gracze pięknie pachnieli. Oto Sphynx: Ampere

Nietypowy gratis.

Perfumy od NVIDIA

Producenci sprzętu komputerowego niejednokrotnie wpadali już na bardzo ciekawe i nietypowe akcje sprzedażowe i promocyjne. Napój energetyczny Acer Predator toster od Razer to tylko wybrane przykłady. Teraz do stawki dołączyła firma, która do gamingowych laptopów dorzuca... kosmetyki.NVIDIA stworzyła limitowane zestawy upominkowe, które w Stanach Zjednoczonych są gratisem do jednego z dwóch niedrogich laptopów do gier z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3000 -oraz. W ich skład wchodzi dezodorant oraz żel pod prysznic. Nietypowy prezent? W branży gamingowej takowego z pewnością jeszcze nigdy nie widzieliśmy.Informacja prasowa dotycząca zestawu kosmetykówobiecuje "najbardziej ekstremalną świeżość, jakiej kiedykolwiek doświadczyłeś". Nie wiadomo jak dokładnie pachnie Sphynx, ale miejmy nadzieję, że nie jest to zapach przegrzewającej się elektroniki.Jeśli chcesz kupić sobie takie kosmetyki w sklepie, będziesz zawiedziony. Kosmetyki Sphynx: Ampere nie będą dostępne w sprzedaży. Stworzono jednak ograniczoną liczbę darmowych upominków, aby rozdać je w ramach przeróżnych akcji organizowanych w mediach społecznościowych. Może ktoś z Was załapie się na nie w jakimś konkursie?Źródło: PC Gamer