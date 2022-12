86-latek wyłączył czujnik czadu, ignorując alarm. Denerwował go hałas

O krok od tragedii.

86-latek wyłączył czujnik czadu, bo irytował go jego dźwięk

Historia z happy endem

"W mieszkaniu strażacy stwierdzili przekroczone normy stężenia tlenku węgla. Na miejsce przybyli pracownicy Pogotowia Gazowego. Według wstępnych ustaleń źródłem przekroczonych norm stężenia tlenku węgla, mogła być nieszczelność na instalacji wewnętrznej kotła gazowego znajdującego się w kuchni"

Zatrucie tlenkiem węgla - na co uważać?

Starsze osoby nierzadko mają dość swobodne podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem. Czasem dzieje się tak z powodu uporu i własnego widzimisię, czasem po prostu ze względu na różne problemy wieku starczego. Postawa 86-latka z gminy Wiązownica w województwie podkarpackim nieomal nie doprowadziła do rodzinnej tragedii. Staruszek postanowił wyłączyć czujnik czadu, gdy ten ostrzegał domowników przed zbyt wysokim jego stężeniem.Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu informuje o interwencji, jakich wiele w sezonie grzewczym. Na terenie jednego z mieszkań nagrudnia po godzinie 20:00 doszło do zatrucia. Pośród poszkodowanych był 86-latek, który deaktywował urządzenie, jego 90-letnia żona oraz 65-letnia córka.Dyżurny odebrał zgłoszenie o dwóch osobach z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Okazało się, że zamieszanie wywołał piecyk gazowy. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna zignorował alarm i wyciągnął z urządzenia baterie, gdyż irytował go odgłos emitowany przez sprzęt. Wszyscy członkowie rodziny zostali przewiezieni do szpitala.- czytamy w komunikacie KPP Jarosław.Co ciekawe, czujnik tlenku węgla uruchomił się już... rano. Cała trójka ma gigantyczne szczęście, że wyciek nie był znaczący. Gdyby tak było, ofiarom nikt nie byłby już w stanie pomóc.86-latek i jego córka nie wymagali hospitalizacji. 90-latka pozostała na obserwacji.Tlenek węgla jest gazem bezwonnym więc człowiek go nie wyczuje, a czujnik wykryje nawet niewielką jego ilość w powietrzu i alarmem powiadomi o zagrożeniu. Nie ignorujmy tego sygnału!Policjanci przypominają, że główną przyczyną ulatniania czadu, a w konsekwencji zatruć tlenkiem węgla jest niesprawność przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Innym źródłem czadu mogą być wadliwe podłączenia lub niesprawność urządzeń grzewczych czy zasłonięte otwory grzewcze.Źródło: Policja , zdj. tyt. Canva Pro