Co powiesz na toaletę z Alexą za 50 tysięcy złotych?

I nie trzeba już siedzieć z telefonem w łazience.



Firma Kohler zakłada, że każdy z nas podczas siedzenia na toalecie zastanowił się chociaż raz nad tym do czego wykorzystać w takiej sytuacji wirtualną asystentkę Alexa. I tak właśnie urodził się pomysł na Numi 2.0 Smart Toilet - w niebagatelnej cenie 11500 dolarów (w przeliczeniu na złotówki to około 50 tysięcy złotych).



Po raz pierwszy model Numi 2.0 Smart Toilet pojawił się na targach CES w 2019 roku.



Inteligentna toaleta z wirtualną asystentką



Firma Kohler po raz pierwszy pokazała inteligentną toaletę Numi 2.0 podczas targów CES w 2019 roku. Konstrukcja została wyposażona w inteligentną asystentkę Alexa i oprócz tego posiada głośniki, a także wbudowane oświetlenie… LED. Jakby tego wszystkiego było mało. Każdy gość, który do Ciebie przyjdzie będzie wiedział, że lubisz fajerwerki.