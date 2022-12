Dwaj przemytnicy chcieli przemycić 30 kg metaamfetaminy w drukarkach 3D

Cwany plan się nie powiódł.

30 kilogramów metaamfetaminy w drukarkach 3D

Kara będzie zapewne bardzo surowa

Historia pamięta wiele nietypowych prób przemytu i mowa tu zarówno o liczbie przemycanych towarów, jak i metodach na uskutecznianie tego procederu. W 2015 roku pewien mężczyzna chciał przemycić niemal 100 iPhone'ów , przyklejając je do ciała. Jego wyczyn pobiła pewna Chinka, która w 2017 roku przykleiła do siebie 102 iPhone'y i 15 zegarków marki Tissot . Stawkę w 2021 roku podbił śmiałek, próbujący nielegalnie przetransportować przez most Hongkong-Zhuhai-Makau 256 procesorów Intel owiniętych wkoło siebie . Z początkiem grudnia donosiliśmy jeszcze o kobiecie przemycającej do Chin 200 procesorów w fałszywym brzuchu ciążowym , a dziś...W Australii dwóch mężczyzn zostało oskarżonych o próbę przemytu 30 kilogramów metamfetaminy do kraju poprzez ukrycie jej w drukarkach 3D. Dwóch mężczyzn w wieku 33 i 36 lat to prawdopodobnie znani członkowie międzynarodowej organizacji przestępczej.Na zdjęciach udostępnionych przez australijską policję widać wycofany już ze sprzedaży sprzęt. Przemysłowa drukarka 3D ma wymiary 627 x 485 x 615 mm, co wyjaśnia, dlaczego została wybrana. Waży dość sporo, bowiem aż 52 kg, w związku z czym 30 kg metaamfetaminy zostało rozłożone na kilka drukarek.Australijska Policja Federalna i FBI zatrzymania dokonały w ramach operacji o kryptonimie Ironside. W jej ramach każda wiadomość wysyłana przez przestępców przez trzy lata od 2018 roku za pośrednictwem szyfrowanej platformy komunikacyjnej An0m była przechwytywana. Jedna z nich rzekomo sugerowała, że jeden z mężczyzn odpowiada za ponad 30-krotne przekroczenie granicy australijskiej z narkotykami przeznaczonymi do dalszej sprzedaży.Służby wymiaru sprawiedliwości przechwyciły narkotyki w Stanach Zjednoczonych, jeszcze zanim dotarły do wybrzeży Australii. Jeden z dwóch mężczyzn został aresztowany przez Tajwańskie Biuro Śledcze w Nowym Tajpej pod koniec lipca, a drugi w Taoyuan City w październiku. Obaj zostali oskarżeni o nielegalny transport narkotyków kategorii 2 i mogą zostać skazani na dożywocie na Tajwanie.Źródło: The Guardian