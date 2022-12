Na co zwrócić uwagę wybierając ultrabooka? Wskazujemy najistotniejsze cechy

Znajdź urządzenie, które Cię zadowoli.

Zakup laptopa nie jest łatwym zadaniem. Na rynku dostępnych jest mnóstwo przeróżnych konfiguracji o różnym przeznaczeniu. Nawet jeśli pole poszukiwań zawęzimy tylko do ultrabooków, czyli laptopów szczególnie lekkich, smukłych i kompaktowych, nadal pozostanie nam ogrom urządzeń do porównania między sobą. Jak wybrać dla siebie jak najlepszego ultrabooka? Ultrabooka, z którego będziesz zadowolony jak najdłużej? Oto kilka cech, na które powinieneś zwrócić uwagę.Każdy laptop i notebook, także ultrabook, powinien oferować wydajność przynajmniej na tyle wysoką, aby ta pozwalała swobodnie przeglądać wiele kart w przeglądarce internetowej na raz i korzystać z kilku aplikacji jednocześnie, bez zacinania się urządzenia i spowolnień w działaniu. Oczywiście, odpowiednio wysoka wydajność umożliwi też obróbkę zdjęć, montaż i renderowanie filmów, a także granie w gry wideo.Za wydajność komputera odpowiadają przede wszystkim trzy rzeczy – procesor, karta graficzna i pamięć RAM. W kwestii pamięci RAM nie warto schodzić poniżej 8 GB, a najlepsze procesory to przede wszystkim te ostatnich dwóch generacji. Ich wydajność będzie Cię bowiem zadowalać przez kilka ładnych lat, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na procesor Intel czy AMD. Jeśli zaś chodzi o kartę graficzną, w przypadku zastosowań biznesowych i biurowych spokojnie poradzi sobie ta zintegrowana. Osoby, które chciałyby posiadać ultrabooka, a jednocześnie mieć możliwość zagrania nawet w bardziej wymagające tytuły, znajdą dla siebie ultrabooka z wydajniejszym dedykowanym układem.Im większa pojemność dysku laptopa, tym więcej danych na nim zmieścimy. Najlepiej rozglądać się za urządzeniem z dyskiem SSD, który będzie mniej awaryjny niż dysk HDD. Zalecany rozmiar dysku to od 512 GB wzwyż.Oczywiście nie tylko od rozmiaru baterii zależy jego czas działania bez dostępu do zasilania sieciowego, ale akurat w tym przypadku rozmiar ma znaczenie. Większa pojemność akumulatora przekłada się na dłuższy czas pracy. Dobrze też, jeżeli ultrabook obsługuje szybkie ładowanie. Dzięki niemu rozładowane urządzenie prędzej odłączysz od kontaktu.W sklepach internetowych i stacjonarnych trafisz na ultrabooki zamknięte w obudowach wykonanych z przeróżnych materiałów – tworzywa sztucznego, aluminium, stopu magnezu, a także ich połączeń. Urządzenia posiadające plastikowe obudowy z reguły są tańsze, jednakże bardziej podatne na uszkodzenia, zwłaszcza w postaci zarysowań. Te z obudowami z aluminium lub magnezu są nieporównywalnie bardziej trwałe, a jednocześnie wciąż lekkie.Większość ultrabooków posiada matryce o przekątnej od 13,2 do 14,1 cala. Można zakupić też jednak ultrabooka o przekątnej od 11 do 13 cali, a także o tej wynoszącej około 15, 16, a nawet 17 cali. Oczywiście urządzenie mniejsze to urządzenie bardziej mobilne, więc jeśli zamierzasz z nim podróżować, zabierać je do pracy czy na studia, lepiej sięgnąć po ultrabooka 13-calowego. Z kolei jeśli ultrabooka zamierzasz używać przede wszystkim na biurku, niczym komputera stacjonarnego, sięgnij po takiego z ekranem 15-calowym lub większym.Przy wyborze ultrabooka ważny jest nie tylko rozmiar ekranu. Znaczenie ma również jego rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania. Większa rozdzielczość to więcej szczegółów widocznych na obrazie wyświetlacza, a większa częstotliwość odświeżania przekłada się na więcej wyświetlanych klatek na sekundę. To drugie wbrew pozorom ma znaczenie nie tylko w grach. Różnicę między 60, 90 i 120 Hz można dostrzec nawet poruszając się w obrębie systemu operacyjnego.Rozdzielczość Full HD to obecnie w laptopach absolutne minimum. Rozdzielczość 2K prezentuje się już jednak znacznie lepiej. Większość ultrabooków posiada ekrany z częstotliwością odświeżania 60 Hz, ale dostępne są też modele z taką wynoszącą 90 lub 120 Hz.Jako że ultrabooki są urządzeniami kompaktowymi, z reguły posiadają niewiele portów. Dlatego należy zwrócić uwagę na to, jakie złącza są w danym urządzeniu obecne. Dobrze byłoby, gdyby ultrabook posiadał co najmniej jeden, a najlepiej dwa porty USB-A, jeden lub dwa porty USB-C, a także port mini Jack. Jeśli chciałbyś podłączyć do laptopa wiele zewnętrznych urządzeń, a zwłaszcza zewnętrzny monitor, poszukaj takiego, który posiada port USB-C z Thunderbolt 4 lub USB4.W Internecie trafisz na wiele platform i sklepów internetowych, które posiadają w swojej sprzedażowej ofercie laptopy, w tym ultrabooki. Propozycje ultrabooków, które mogą Cię zainteresować, znajdziesz na przykład tutaj Mamy nadzieję, że teraz jesteś odpowiednio przygotowany do poszukiwań odpowiedniego ultrabooka dla Ciebie. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci powodzenia na zakupach!