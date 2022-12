Szukasz laptopa z wydajną kartą graficzną? Sprawdź, co warto kupić nie tylko pod choinkę

Święta są już bardzo blisko, więc czasu na kupno prezentów jest coraz mniej. Jeśli chcielibyście podarować swoim bliskim wydajnego laptopa, to świetnym wyborem będą maszyny MSI z kartami graficznymi z rodziny NVIDIA GeForce RTX 3000 i procesorami Intel Core. Takie połączenie zapewni odpowiednią wydajność i obsługę unikatowych technologii GeForce RTX niezastąpionych dla graczy, ale też streamerów czy szeroko rozumianych twórców treści i profesjonalistów. Od potężnych gamingowych potworów o agresywnym wyglądzie z podświetleniem RGB, przez nieco bardziej stonowane, lecz równie wydajne laptopy, po nawet smukłe i lekkie modele przygotowane specjalnie dla twórców. W portfolio MSI każdy entuzjasta pracy czy rozrywki przy komputerze znajdzie coś dla siebie.



Znacznie lepsza płynność w grach i ładniejsza grafika dzięki NVIDIA DLSS i Ray Tracingowi

Dzięki kartom graficznym z rodziny NVIDIA GeForce RTX obecnych w propozycjach MSI, można włączyć szereg funkcji niezastąpionych dla graczy, na czele z DLSS i Ray Tracingiem.



DLSS (Deep Learning Super Sampling) umożliwia zwiększenie liczby wyświetlanych klatek animacji na sekundę bez widocznego spadku jakości obrazu. To zaawansowana technika oparta na uczeniu maszynowym będąca rozbudowanym upscalingiem. Wykonują ją rdzenie Tensor obecne w kartach graficznych NVIDIA RTX.





To nie prosty upscaller. Widoki z włączonym NVIDIA DLSS w 4K czy bez tej opcji z tworzonymi klatkami animacji od razu w 4K, są trudne do odróżnienia. W trybach jakości czy zrównoważonym, nie powinniśmy zobaczyć żadnej różnicy. Jedynie przy przestawieniu DLSS na wysoką wydajność, można znaleźć pewne małe artefakty obrazu, ale zawsze na liczniku FPS widać ogromną zmianę, a wizualne wrażenia są lepsze niż przy niższej rozdzielczości. W zależności od konkretnej gry, GPU, ustawień efektów i samego profilu DLSS, możemy zyskać różną liczbę klatek. Przykładowo w bardzo wymagającym dla całego komputera Cyberpunku 2077 z najwyższymi ustawieniami RTX Ultra 4K przyrost jest naprawdę duży. Na GeForce RTX 3080 to aż 91 proc. więcej FPS w trybie wysokiej wydajności i o 44 proc. więcej FPS dla trybu zrównoważonego.



Technologie NVIDIA DLSS i Ray Tracing możecie wykorzystać w takich grach, jak chociażby Cyberpunk 2077, Warhammer 40K Darktide, Spider-Man: Miles Morales, Dying Light 2, Marvel’s Midnight Suns czy Wiedźmin III Next-Gen Update. W każdej z nich otrzymacie genialne oświetlenie i refleksy z realistycznie wyglądającymi cieniami i to przy płynnej animacji nawet w wysokich rozdzielczościach po zastosowaniu NVIDIA DLSS.





NVIDIA Broadcast - funkcję pokochają streamerzy i osoby ceniące wysoką jakość wideorozmów

Jednak karty graficzne z rodziny NVIDIA GeForce RTX obecne chociażby w polecanych na gwiazdkowe prezenty laptopach MSI, są odpowiednie nie tylko dla graczy. Jeśli zajmujecie się streamowaniem w sieci, to NVIDIA Broadcast pozwoli Wam stworzyć materiały jak w profesjonalnym studiu. Rozwiązanie to jest zestawem funkcji opartych na SI umożliwiających poprawę oraz edycję wideo z kamery, a także dźwięku z mikrofonu





Chcecie przenieść się do wnętrza gry albo na tropikalną plażę? Jedna z zakładek w NVIDIA Broadcast pozwala na zmianę tła za naszymi plecami na dowolne inne lub rozmycie obrazu. Szybko i bez konieczności rozstawiania green screena w pokoju oraz zadbania o odpowiednie oświetlenie. Co więcej możemy przemieszczać się, a i tak zawsze będziemy w centrum w centrum uwagi dzięki dynamicznemu kadrowaniu i powiększaniu obrazu. Za to niedoskonałości przechwytywania z kamery (np. przez za słabe oświetlenie) będą wygładzone przez inteligentne usuwanie szumu.



Sąsiad zaczął remont albo w domu jest gwarno, a twoja mechaniczna klawiatura stuka naprawdę głośno? NVIDIA Broadcast przetwarza też dźwięk i usuwa szumy oraz hałasy z tła. Nie trzeba mieć idealnej ciszy, aby nic nie zakłócało naszych streamów oraz rozmów przez Internet.



Zapas mocy przyda się, bo MSI w Stealth GS77 stosuje duże ekrany 17,3 cala o rozdzielczości QHD 1440p z wysokim odświeżaniem 240 Hz. W dodatku kolory będą wyraziste, bo panel IPS zapewnia aż 100 proc. pokrycia przestrzeni barw DCI-P3. Audio również stoi na wysokim poziomie dzięki składającym się z sześciu elementów głośnikom zaprojektowanym przez Dynaudio. Gaming nie opiera się tylko na mocy i wrażeniach audiowizualnych. Wbudowana klawiatura stworzona przy współpracy ze SteelSeries ma podświetlenie RGB z możliwością sterowania kolorami dla każdego z klawiszy osobno. Zadbano nawet o szybką sieć przewodową Intel Killer 2,5 Gb/s i WiFi Intel Killer w standardzie 6E.



MSI Vector GP76 - potężne karty graficzne z wysokim limitem mocy i szybkie ekrany

Dla obdarowanego świątecznym prezentem bardziej liczy się ultra wysoka liczba klatek na sekundę w grach niż rozdzielczość QHD? Laptopy MSI Vector GP76 zostały wyposażone w karty graficzne aż do modelu NVIDIA GeForce RTX 3080 z 8 GB GDDR6 i bardzo wysokimi limitami mocy do 165 W / 150 W (zależnie od modelu GPU), a z wykorzystaniem MSI OverBoost Technology nawet do 210 W / 195 W sumarycznie dla CPU i GPU! To ogrom mocy, z której może korzystać GPU i zapewnić znacznie lepsze osiągi niż na maszynach, o niższych limitach. W roli procesora spotkamy czternastordzeniową jednostkę Intel Core i7-12700H. Jako pamięci zastosowano 16 GB DDR4-3200 i SSD PCIe NMVe.



Wspominałem o nakierowaniu się na bardzo płynny obraz. Dlatego MSI wyposażyło laptopy Vector GP76 w matryce IPS 17,3 cala o standardowej rozdzielczości full HD 1080p, ale kosmicznie wysokim odświeżaniu aż do 360 Hz! Takie parametry zadowolą nawet najbardziej wymagających e-sportowców i wielbicieli ultra-płynnej rozgrywki. Także w tym modelu MSI postawiło na szybką sieć przewodową Intel Killer 2,5 Gb/s i WiFi 6E. Wbudowana gamingowa klawiatura ma podświetlenie RGB dla każdego klawisza z osobna.



MSI Katana GF66 - optymalne rozwiązanie wysokiej wydajności i atrakcyjnej ceny

W przypadku laptopa MSI Katana GF66 mamy najwięcej możliwości personalizacji i co za tym idzie dostosowania budżetu na świąteczny prezent. Znajdziemy w nim naprawdę wydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 i niezłe NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, ale też niższe tańsze modele, czyli NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6 i NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6. W kwestii procesorów jednostki takie jak Intel Core i7-11800H lub Intel Core i5-11400H. A do tego 16 GB RAM typu DDR4-3200.



MSI Katana GF66 to też bardziej kompaktowa propozycja za sprawą ekranów IPS o mniejszej przekątnej 15,6 cala z wąskimi ramkami, rozdzielczości full HD 1080p, ale wciąż podwyższonym odświeżaniu 144 Hz. W przypadku sieci jest nieco skromniej, jednak dalej szybko. Gigabitowy Ethernet i WiFi 6. Jednak nawet w Katanie MSI zastosowało system chłodzenia Cooler Boost 5 czy gamingową klawiaturę z podświetleniem, choć tym razem jednokolorowym.



To świetny wybór dla graczy z nieco mniejszym zasobem pieniędzy, którzy chcieliby je wydać na maszynę wciąż znakomicie nadającą się nawet do najnowszych wymagających gier.



NVIDIA Studio znacząco usprawnia pracę twórców treści

Komputery zgodne z platformą NVIDIA Studio zostały specjalnie zoptymalizowane do pracy z najróżniejszymi aplikacjami do pracy kreatywnej. Żeby laptop MSI Creator Z16 został włączony do programu, musiał spełnić specjalne wymogi dotyczące kart graficznych, procesorów, ekranów i pamięci. Wybierając sprzęt z tego segmentu, NVIDIA zaleca specjalną paczkę sterowników NVIDIA Studio, która gwarantuje bezproblemową pracę i wysoką stabilność. Co więcej NVIDIA współpracując z wieloma producentami profesjonalnego oprogramowania, zaprzęga moc kart graficznych NVIDIA GeForce RTX czy Quadro RTX do przyspieszenia chociażby obróbki zdjęć, edycji wideo, renderowania 3D czy lepszego przetwarzania przy streamowaniu. W bazie zgodnych aplikacji wykorzystujących dodatkową akcelerację jest ponad 75 pozycji.



Laptopy tego typu są też zwykle smuklejsze i bardziej stonowane od swoich gamingowych odpowiedników. Dzięki temu dobrze nadają się nawet na kompana w podróży czy biznesowe spotkanie. Jednak to wciąż komputery z mocnymi procesorami i kartami graficznymi, więc też świetnie sprawdzą się w roli maszyn do zabawy w najnowszych tytułach, w tym z aktywnymi efektami DLSS i Ray Tracingu.



MSI Creator Z16 - solidna i elegancka maszyna dla twórcy, której niestraszne są też gry wideo

Aby zapewnić wystarczającą moc obliczeniową dla profesjonalnej pracy i trafić do grona sprzętów oficjalnie licencjonowanych programem NVIDIA Studio, w polecanym na świąteczny prezent laptopie MSI Creator Z16, użyto kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6. Są też do wyboru procesory Intel Core i9-11900H i Intel Core i7-11800H oraz całkiem sporo pamięci RAM, bo aż 32 GB w standardzie DDR4-3200. Oczywiście nie zabrakło szybkich nośników SSD NVMe PCIe, które są nawet jeszcze istotniejsze dla profesjonalistów niż dla graczy. Z racji nakierowania laptopa na taki charakter użytkowników, MSI w przeciwieństwie do poprzednich modeli, oferuje system Windows 11 i Windows 10 (z bezpłatną aktualizacją do Windowsa 11) wyłącznie w wersji Pro zamiast Home.



Bardzo ważnym aspektem laptopa MSI Creator Z16 jest też matryca typu IPS QHD+ (2560 x 1600 px) o przekątnej 16 cali i nieco innych proporcjach 16:10, które często są preferowane do pracy względem tradycyjnej panoramy 16:9 ze względu na większą przestrzeń roboczą. Za odpowiednio wyświetlany obraz odpowiada technologia True Pixel i zgodność z True Color (laptop przechodzi fabryczną kalibrację obrazu każdej sztuki). Dzięki temu ekran komputera jest w stanie wyświetlić 100 proc. przestrzeni barw w standardzie DCI-P3 przy doskonałej wierności barw delta E poniżej 2. Dla osób tworzących wideo, grafikę i wydruki, to kluczowa kwestia. Nie zapomniano też o podwyższonym odświeżaniu istotnym także dla graczy, które wynosi 120 Hz czy klawiaturze SteelSeries z podświetleniem RGB. Część twórców operuje też na materiałach audio, więc ucieszy ich obecność poczwórnych głośników zaprojektowanych przez Dynaudio. A to wszystko w obudowie o grubości poniżej 16 mm i przy wadze 2,2 kg.



Jak widać, w portfolio MSI znaleźć można naprawdę wydajne notebooki, które będą dobrą inwestycją na lata niezależnie od czego, czy stawiasz na sprzęt dla twórców, czy szukasz wypasionego komputera mobilnego do gier.



Z okazji zbliżającego się końca roku MSI wystartowało z promocją "Year end Sale". W okazyjnych cenach można kupić wybrane modele laptopów i otrzymać gadżety MSI, a w specjalnym konkursie do wygrania są także zestawy LEGO Kevin Sam w Domu. Wystarczy zarejestrować zakup i zrobić zdjęcie przedstawiające laptop w świątecznym lub sylwestrowym wydaniu. Więcej szczegółów na stronie promocji!



