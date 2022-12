Karty graficzne w końcu staniały. Idealny moment na rozbudowę PC i świąteczny prezent

Dlaczego NVIDIA GeForce RTX?

Czekaliśmy mniej więcej dwa lata, ale nareszcie się doczekaliśmy. Ceny kart graficznych spadły do rekordowo niskiego poziomu i w okresie przedświątecznym możemy już w zasadzie zapomnieć o szaleństwie, które psuło humory graczom pragnącym zbudować nowe lub zmodernizować swoje obecne komputery. Ba, im bliżej Świąt, tym ciekawsze promocje na karty graficzne pojawiają się w sklepach.Jeśli chcesz sprawić prezent świąteczny bliskiej Ci osobie lub... sobie samemu rozbudować swoje stanowisko gamingowe i myślałeś właśnie o karcie graficznej, trafiłeś w dobre miejsce. Pokażę Ci, dlaczego zakup karty graficznej NVIDIA GeForce RTX z serii 3000 jest w tym momencie świetnym pomysłem i podam kilka powodów, dla których warto sprawdzić ofertę markiCzy GeForce RTX jest lepszy od GeForce GTX? Takie pytanie bardzo często zadają mi nasi najmłodsi czytelnicy i widzowie na TikToku. Przypuszczam, że zadają je sobie również niektórzy rodzice pragnący kupić prezent swoim pociechom. Krótka odpowiedź na tę wątpliwość brzmi: obie te serie kart różnią się od siebie wydajnością oraz oferowanymi technologiami.Urządzenia NVIDIA GeForce RTX obsługują garść dodatkowych funkcji, które z pewnością pokocha niejeden gracz. Są nimi m.in. NVIDIA DLSS, NVIDIA RTX, NVIDIA Reflex - przybliżę je za chwilkę. Propozycje z rodziny NVIDIA GeForce RTX 3000 są też droższe, przez co wydajniejsze od GPU z serii NVIDIA GeForce GTX.Wszystkie karty ASUS GeForce RTX z serii 3000 wspierają technologię NVIDIA DLSS. To nieustannie rozwijana przez tego popularnego producenta technika, pozwalająca graczowi kilkoma kliknięciami myszki zwiększyć liczbę klatek na sekundę generowanych w grach. Tak po prostu! Na ten moment DLSS działa w ponad 220 produkcjach. Na poniższym wideo wyraźnie widać, ile realnie FPS można zyskać po włączeniu DLSS w konkretnych grach:DLSS stanowi nowoczesną formę zaawansowanego upscallingu, wykorzystującego techniki głębokiego uczenia maszynowego. W telegraficznym skrócie: obraz jest generowany w mniejszej rozdzielczości i przekształcany do wyższej w taki sposób, aby gracz nie zorientował się, czy to co widzi prezentowane jest w rozdzielczości natywnej. DLSS jest już tak dopracowany, że w wielu tytułach trudno jest dostrzec różnice w jakości wyświetlanej grafiki pomiędzy włączonym i wyłączonym DLSS - zwłaszcza w mniej dynamicznych produkcjach. Ba, nierzadko obraz prezentuje się nieco lepiej po aktywacji DLSS. Warto wspomnieć, że za skomplikowane obliczenia odpowiadają rdzenie Tensor obecne wyłącznie w kartach NVIDIA GeForce RTX.Każdy miłośnik gier sieciowych wie doskonale, że wszelkie opóźnienia są największym wrogiem graczy. Opóźnienia to nie tylko wysoki ping w grach. To także niewielkie opóźnienia pomiędzy obrazem przesyłanym z karty graficznej do monitora lub nawet sygnałem przesyłanym z myszki do komputera. Im mniejsze opóźnienia, tym większa skuteczność w grach. Zastanawiałeś się czasem dlaczego Twoja postać zginęła, skoro wystrzeliłeś do przeciwnika pierwszy? Cóż, zapewne winne są opóźnienia.NVIDIA Reflex zaprezentowana wraz z układami GeForce RTX 3000 zapewnia najniższe opóźnienia i najlepszą responsywność, również na kartach GeForce GTX. Wystarczy włączyć NVIDIA Reflex w grze, aby obniżyć opóźnienia systemowe i to naprawdę bardzo. Jak bardzo? Zerknijcie tylko na poniższy wykres.Karty NVIDIA GeForce RTX to również niezawodne oprogramowanie i łatwa jego aktualizacja z poziomu oprogramowania NVIDIA GeForce Experience. Aplikacja umożliwia też wykonywanie wysokiej jakości zrzutów ekranów w grach, nagrywanie zapisów rozgrywki, automatyczną optymalizację gier i kilka innych funkcji, takich jak chociażby NVIDIA Broadcast.Technologia NVIDIA DLSS pozwala użytkownikom nawet najatrakcyjniej wycenionych kart, takich GeForce RTX jak ASUS GeForce RTX 3050 DUAL cieszyć się zabawą w rozdzielczości Full HD w najwyższych detalach graficznych w najbardziej wymagających grach. Aktywowanie DLSS może zwiększyć FPS nawet o 70%, choć zazwyczaj przyrost wynosi 20-50%.